世足賽／藍色波浪寫歷史！古拉索世界盃初登場 慘輸德國仍踢進隊史首球

古拉索科梅內西亞踢進隊史第一球寫下歷史，讓「藍色浪潮」球迷為之沸騰。路透

德國今天揭開世界盃征程，以7比1橫掃首次參賽的古拉索而旗開得勝。這場比賽在多個層面上締造歷史，一面倒的戰局並不掩蓋加勒比海小島國家古拉索開創紀錄的重大時刻。

恩梅查（Felix Nmecha）於第6分鐘踢進賽會目前最快進球，施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、哈斐茨（Kai Havertz，梅開二度）、穆夏拉（JamalMusiala）、布朗（Nathaniel Brown）和溫達夫（DenizUndav）也為總教頭納格斯曼（Julian Nagelsmann）麾下「日耳曼坦克」添分，助隊奪勝。

路透社報導，然而，全場6萬8021名觀眾最熱烈掌聲來自古拉索（Curacao）的科梅內西亞（Livano Comenencia）於第21分鐘攻入追平分那一刻。他穿越重重障礙在禁區中路左腳射門，攻下隊史世界盃第一球，讓「藍色浪潮」（Blue Wave）球迷為之沸騰。

古拉索科梅內西亞（右）踢進隊史第一球寫下歷史。路透

古拉索首度躋身世界盃舞台，是賽史上土地與人口規模最小參賽國。執教古拉索的艾沃卡（DickAdvocaat）則以78歲之齡成為世界盃史上最年長總教練。

開賽第6分鐘，恩梅查接獲費爾茨（Florian Wirtz）助攻，第一時間起腳射門破網，率先打破僵局。

科梅內西亞於第21分鐘扳平比分後，德國於第38分鐘由施洛特貝克接布朗的角球頭錘破網，再度超前比分。

上半場傷停補時，恩梅查在禁區被巴佐爾（Riechedly Bazoer）絆倒，哈斐茨主罰12碼射入球門左側，將比分擴大為3比1進入中場休息。

下半場開賽僅69秒，穆夏拉接應基米希（Joshua Kimmich）傳球，在極小角度下將球踢進球門。

第60分鐘過後，薩內（Leroy Sane）逮住機會可惜射偏。不過接下來布朗於第2次補水暫停前再下一城，將比分拉大到5比1。

替補上場的溫達夫攻入個人在過去7場國際賽中的第7顆進球，助德國將比分擴大至6比1。哈斐茨則於傷停補時再進一球，本場比賽個人梅開二度。德國終場以7比1大勝。

德國自從2014年奪冠後，接連在2018年俄羅斯和2022年卡達世界盃爆冷止步小組賽，此役尋求雪恥。

曾宣布從國家隊退役、後來回歸的德國傳奇門神諾伊爾（Manuel Neuer）本場以40歲之齡出賽，成為德國在頂級大賽中最年長出場球員，打破前德國隊長馬泰斯（Lothar Matthaeus）於2000年征戰歐洲國家盃（European Championship）時39歲的紀錄。

古拉索E組首戰雖然大敗，卻與2014年地主巴西於4強賽時遭到德國以1比7輾壓的結果一致。

儘管這場比賽沒有當年那場4強賽那麼張力十足，4屆冠軍的德國依然毫不留情，掌控比賽節奏並且輕鬆寫意創造諸多機會，頗有「奪冠熱門」的氣勢。