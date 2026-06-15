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世足賽／德國火力全開7比1大勝古拉索 小組賽首戰強勢登頂

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世足賽／德國火力全開7比1大勝古拉索 小組賽首戰強勢登頂

聯合新聞網／ 台北訊
德國隊恩梅查（Felix Nmecha）先開紀錄攻入他們的第一顆進球。路透社
德國隊恩梅查（Felix Nmecha）先開紀錄攻入他們的第一顆進球。路透社

2026年6月15日凌晨1時，世界盃足球賽E組小組賽首輪開打，德國在主場迎戰古拉索。德國憑藉流暢的團隊配合與強大進攻火力，最終以7比1大勝古拉索。本場賽事的勝負核心在於德國中前場的高效壓迫，徹底主導比賽節奏。

整場比賽德國展現壓倒性實力，掌握高達65%的控球率，並透過積極跑位創造多達26次射門、12次射正；反觀古拉索攻勢熄火，僅有35%持球率且只有2次射正。防守端上，德國雖有18次犯規，但也成功擋球8次，展現極高的防守強度。

開賽僅6分鐘，德國恩梅查（Felix Nmecha）接應維爾茨（Florian Wirtz）助攻先馳得點。第21分鐘，古拉索科梅嫩西亞（Livano Comenencia）建功扳平比分。第38分鐘，施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）接應布朗（Nathaniel Brown）妙傳打破僵局。上半場補時階段，哈弗茨（Kai Havertz）罰球破網。易邊再戰，第47分鐘穆夏拉（Jamal Musiala）與基米希（Joshua Kimmich）連線再下一城。隨後第68分鐘與第78分鐘，布朗與溫達夫（Deniz Undav）相繼破門。第88分鐘，哈弗茨梅開二度鎖定勝局。

此役過後，德國隊以3分積分、7個進球暫居E組榜首，掌握晉級主動權；古拉索則積0分墊底。同組的厄瓜多與象牙海岸尚未出賽。德國隊憑藉本場展現的高效進攻，為後續爭奪分組晉級資格奠定穩固基礎。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 德國 古拉索

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