聽新聞
0:00 / 0:00
煮茶論戰／2:0扳倒土耳其 澳洲示範如何擊敗強隊
世足賽開賽第三天，看到了澳洲精準的示範如何擊敗實力較強的球隊。土耳其球員身價是澳洲六倍，再以這場比賽控球率來說，土耳其占了百分之七十二，澳洲只有百分之廿八，但最後澳洲不僅沒有失球，還進了兩球帶走勝利。澳洲以高效率進攻讓控球率高的土耳其灰頭土臉，贏得一點也不僥倖。
土耳其與澳洲的射門數是十八次比八次，土耳其的表現就是印證了「久攻不下必有後患」。澳洲以五名後衛堅守防線，土耳其屢攻不下，球員心浮急躁，給了澳洲機會，快速反擊把握進球的機會，算是爆出本屆小冷門。
澳洲總教練波波維奇的用兵要大大稱讚，球隊已是世界盃常客，但波波維奇首戰派上場的十一名先發球員有十人是世界盃首秀，平均年齡才廿四歲，這些年輕球員精準執行總教練的戰術，踢出一場漂亮的勝利。另一個關鍵球員是守門員派崔克，這名年僅廿二歲的年輕球員展現大將之風，土耳其八次射門射正都被他守下，沒有發生任何失誤，是澳洲首戰告捷重要原因。
「防守找源頭、進攻找箭頭」，澳洲在這場比賽充分詮釋足球賽攻防的精髓，雖然澳洲不是奪冠的大熱門，也不是受矚目的球隊，但這場比賽的演出值得細細品味。
（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。