世足賽／卡達隊長追平頭錘 9000萬獎金卻可能飛了

卡達在世界盃小組賽對瑞士之戰傷停補時階段驚喜以一比一逼平，原本被視為卡達隊長胡赫的關鍵頭球進球，卻在賽後被國際足球總會改判為瑞士後衛穆海姆的烏龍球，胡赫高額的進球獎金可能化為烏有，形成本屆比賽有趣插曲，也讓人再次感嘆卡達的「豐厚財力」。

瑞士在開賽十七分鐘靠著十二碼罰球取得領先，一路落後的卡達在下半場傷停補時起死回生，這一關鍵球出現在第九十分鐘加補時四分鐘，胡赫在禁區內躍起頭球攻門，幫助上屆東道主卡達追平比數，並拿下世界盃歷史性積分（一分）。不過國際足總後續卻認定，若沒有穆海姆的頭直接碰球，該球可能不會進門，因此官方紀錄改列為穆海姆的烏龍球。

依據媒體報導，卡達球員本屆世界盃若進球，可獲得高額獎勵；胡赫如被認定頂進這一球，原本可能拿到三百萬美元（約台幣九千萬元）獎金。

卅五歲的胡赫出生於阿爾及利亞，二○一三年歸化卡達，至今為國家隊出賽一二五場、攻進廿球。這顆球原本可能成為他生涯最重要的第廿一球，但如果卡達當局接受國際足總的紀錄，他可能失去一筆可觀的獎金。