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世足賽／巴西踢平摩洛哥 教頭不滿意

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
世足賽首輪，巴西與摩洛哥1:1言和。歐新社
世足賽首輪，巴西與摩洛哥1:1言和。歐新社

當家球星內馬爾缺陣的巴西，昨天迎接二○二六美加墨世足賽首戰，面對非洲勁旅摩洛哥，五度奪冠的「森巴軍團」第廿一分鐘先失球，靠維尼修斯十一分鐘後就進球回應，才以一比一踢和，但只拿一分的結果讓冠軍熱門隊直喊糟糕。

第卅二分鐘進球的維尼修斯說：「我們開局打得非常糟，我們必須把球控更好，跑位也必須更流暢。」昨天是他國際賽第十顆進球，他接獲隊友吉馬良斯傳球後，在左側找到空間、以右腳勁射破網，讓大都會人壽體育場裡占大多數的巴西球迷歡聲雷動。

目前世界排名第六的巴西上次奪冠已是二○○二年，本屆首戰就碰上世界排名第七的摩洛哥，巴西教頭安切洛蒂認為團隊太焦慮，讓氣氛太緊張，「下半場有好轉，但比賽仍很難打，我確信會漸入佳境。」他提到球員壓力很大，會感到緊張是人之常情，身為教練會去分析開局不穩的原因，幫助球員更進步。

右小腿拉傷的內馬爾昨天缺陣，巴西又差點吞下一九三四年後世足賽開幕戰敗仗，不過安切洛蒂對球隊仍有充足信心，「我不失望但也沒滿意，我們要繼續努力，但這也很正常，摩洛哥踢得很好，他們是實力強勁、很有組織的隊伍，這是一場難打的比賽。」他強調首戰總是難預測，有信心球隊仍能挺進淘汰賽。

巴西和摩洛哥在Ｃ組堪稱雙強鼎立，兩隊首戰各拿一分積分，小組龍頭反讓暌違廿八年重返世足賽的蘇格蘭暫時拿下。蘇格蘭昨天小組首戰以一比○擊敗海地，迎接一九九○年至今的首場勝利。

蘇格蘭下戰將和摩洛哥交手，教頭克拉克表示首勝入袋讓球員壓力減輕不少，「如果我們防守能像這場一樣出色，展現出同樣的韌性，我認為我們控球也能做得更好，那就沒問題了。」

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