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世足賽／英格蘭國家隊訓練器材遭竊案偵破 2男遭起訴

中央社／ 堪薩斯市14日綜合外電報導
英格蘭國家隊訓練。 法國社
英格蘭國家隊訓練。 法國社

美國檢方今天表示，2名男子因涉嫌在世界盃期間竊取價值約1萬8000美元（約新台幣57萬元）的英格蘭國家隊裝備與器材，已於昨日遭到起訴。

法新社報導，根據密蘇里州傑克遜郡（JacksonCounty）檢察官強森（Melesa Johnson）辦公室的聲明，薩利克（Mustafa Salik）與卡邁爾（Erfan Kamal）分別遭控1項「收受贓物罪」。根據該州法律，這項罪名最高可處7年有期徒刑。

檢方表示，英格蘭隊的裝備是從佛羅里達州賽前基地運往堪薩斯市斯沃普足球村（Swope SoccerVillage）的途中不翼而飛。

強森表示：「傑克遜郡絕不容許針對世界盃訪客的任何犯罪行為，包括遠道而來參賽的國際球隊。」

堪薩斯市市長魯卡斯（Quinton Lucas）也稱讚警方和檢察官辦公室「跨州聯手辦案，讓受害者得以找回運輸途中遭竊的財物」。

英格蘭隊替補門將韓德森（Dean Henderson）稍早表示，自己已拿回失竊的球鞋，且球隊的多數失物皆已尋回。

被分在L組的英格蘭隊將於17日首戰迎戰克羅埃西亞，接下來將與迦納（Ghana）及巴拿馬一決高下。

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