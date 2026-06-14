世足賽／蘇格蘭1：0險勝海地 重返世界盃首戰告捷

蘇格蘭今天靠著隊長麥金（John McGinn）全場唯一進球，以1比0擊敗海地，拿下1990年來在世界盃的首場勝利，並暫居C組龍頭。

路透社報導，麥金在比賽進行到第28分鐘時起腳射門，球在經過兩次折射後成功破網。在此之前，蘇格蘭頻頻發動攻勢，麥克托米納（Scott McTominay）的一次射門擊中門柱，差點先馳得點。

蘇格蘭這場勝利來得並不輕鬆，海地球員驚人的速度優勢多次對蘇格蘭防線造成威脅，但這支自1974年來首度重返世界盃舞台的加勒比海球隊始終無法攻破對手球門，最終以一球之差吞下敗仗。

蘇格蘭接下來將在6月19日對上與巴西戰平的摩洛哥，海地則將迎戰尋求第6座世界盃冠軍的「森巴軍團」巴西。