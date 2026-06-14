世足賽／日本強碰荷蘭 菅原由勢無懼傷兵潮：會像過往一樣創造歷史

2026美加墨世足已如火如荼開打中，日本將在明日清晨F組小組賽強碰荷蘭，在今日上午的球隊訓練後，效力德甲的日本隊後衛菅原由勢，在稍早採訪中談到了球隊求勝的強烈心態，儘管少了三名核心大將三笘薰、南野拓實以及遠藤航，但過去經常創造奇蹟的「藍武士」，仍然有望擊敗這支歐陸強權。

日本隊兩大旅歐主力三笘薰、南野拓實本屆賽會因傷並未入遠，已使藍武士戰力大減。沒想到，33歲隊長遠藤航，前幾天因左腳舊傷惡化，在醫療團隊評估後遺憾宣布退出本屆世界盃，同時也宣布他從國家隊退役。

儘管面臨不小挑戰，但向來展現強悍心態的日本隊並不打算就此投降。現年25歲的菅原由勢在今天採訪中強調：「我們來到這裡就是為了贏得世界盃，不是為了玩樂。我們必須做好準備，迎接挑戰，爭取贏得世界盃。我們必須為此而戰，為我們的國家、家人、朋友以及所有日本人民而戰，我們準備出發了。」

日本隊後衛菅原由勢（左）。 美聯社

「這將是一場非常重要的比賽，而且會很艱難，我們必須做好一切準備，包括心理上和生理上，還要分析所有事情，但我們已經做了這些準備。現在，我們已經準備好贏得比賽，也準備好在周日（美國時間）上場了。」菅原由勢補充。

從帳面實力上看，日本面對實力強勁的荷蘭居於下風，荷蘭目前世界排名第8、日本排在第18名。然而，日本隊卻屢屢能在比賽展現驚人韌性，經常能爆冷擊敗一些足球強隊，在上屆2022卡達世界盃上，他們先後擊敗了德國、西班牙，最終在強大的E組名列榜首，挺進16強。而在今年2026世界盃的備戰過程中，他們在友誼賽中首次擊敗了巴西和英格蘭，再度向世人證明亞洲隊伍的實力不容小覷。

最後，菅原由勢自信地說道：「我們會像往常一樣，做我們一直在做的事情。所以是的，我們會創造歷史，對吧？」世界盃F組日本、荷蘭之戰，將於台灣時間6月15日凌晨4點開打，賽事地點在美國德州。