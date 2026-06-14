世足賽／第94分鐘驚天頭槌踢平強權瑞士 卡達主帥：意義重大

隊史第二度參與世足會內賽的卡達，今日在美國舊金山遭遇世界排名13的歐洲強權瑞士，雖在開賽被瑞士先攻進1球，但卡達隨即祭出高壓防守切斷對手攻勢，並在傷停補時第94分鐘由35歲老將胡赫（Boualem Khoukhi）頭槌破網，最終1：1逼平瑞士，拿下隊史頗具歷史意義的第1個積分，卡達總教練在賽後採訪也強調，能夠從瑞士手中拿下1分對他們而言意義重大。

瑞士在開賽第17分鐘一次進攻因被對手犯規，獲得12碼罰球機會，由恩博洛（Breel Embolo）主罰破網，以1：0先馳得點。然而卡達並沒有輕言放棄，不僅將後防強度拉高，同時祭出盯人防守，死盯33歲中場核心、瑞士隊長查卡（Granit Xhaka），讓瑞士攻勢無法得到串連，來到比賽第94分鐘傷停補時階段，胡赫接獲隊友從邊路吊進禁區的長傳，用一記精彩頭槌將比分扳平，隨後比賽哨聲結束響起，卡達與瑞士1：1握手言和，各拿1積分。

卡達西班牙籍總教練洛佩特吉。 法新社

賽後，卡達總教練洛佩特吉（Julen Lopetegui）認為，球隊能夠再度參加世足賽已具備相當歷史意義，「今天能從瑞士隊身上拿到1分，意義重大。在我看來，瑞士隊是目前歐洲最好的球隊之，他們實力非常強勁，教練穩定，而且隊中擁有來自頂級聯賽的頂尖球員。要做到這一點，你需要像今天這樣的有利條件。」

對手查卡賽後說道：「如果你在前場不把握機會，就會遭到反噬。或許我們也失去了一些耐心，覺得必須打進第二個球。我們必須足夠聰明和經驗豐富，才能在1：0領先的情況下守住勝果。我們知道他們一直在等待機會，而他們在第94分鐘做到了。 」

上屆2022世足在自家舉行的卡達，本屆2026美加墨世足是隊史第二度參賽，也是隊史首次在別的國家參賽，他們今日也不負鄉親父老的期待，走出上屆小組賽3戰全敗的陰霾，奪下隊史在FIFA世界盃會內賽中的第1分積分。