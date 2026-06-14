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世足賽／不滿意巴西首戰表現 總教練：輸掉很多對抗和控球

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西總教練安切洛蒂（右）與前鋒維尼修斯（左）。 法新社
巴西總教練安切洛蒂（右）與前鋒維尼修斯（左）。 法新社

缺少頭號巨星內馬爾（Neymar）坐鎮的「森巴軍團」，今日在世界盃C組首戰碰頭上屆4強得主摩洛哥，在比賽第21分鐘先是被摩洛哥攻破大門，好在維尼修斯（Vinicius Jr.）在隨後補上一記內切射門，將比分扳平。下半場雙方皆未能越雷池一步，終場以1：1踢平。賽後巴西選手、教練也談到開局球隊表現不佳，以致他們遲遲未能找到節奏。

由於隊史最佳射手內馬爾因小腿傷勢仍未康復，今天比賽作壁上觀，巴西在開賽就遭遇摩洛哥的猛烈攻勢，摩洛哥11號中場賽巴里（Ismael Saibari）在開賽僅21分鐘就在一次快攻中，用一記巧妙地挑射破門，幫助摩洛哥拔得頭籌取得1：0領先；不過巴西很快就抓住得分機會，在摩洛哥進球後11分鐘，巴西隊前鋒維尼修斯用精采盤球過掉防守球員，從邊路內切迅速至禁區球門前，用一記強力抽射攻破對手大門，將比分扳至1：1平。

巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）談到本場比賽，他坦言不太滿意球隊今日的發揮，特別是在比賽前半段，「我覺得我們開局不太好，我有點擔心。我們輸掉了很多對抗和控球，但在下半場有所起色，因為摩洛哥是一支強隊。上半場我們很難擺脫壓力，本可以更好地控制比賽。（我）滿意嗎？不太滿意。我期待一個更好的開局。但世事難料。現在我要專注於下一場比賽。」

至於巴西中場吉馬良斯（Bruno Guimaraes），同樣回顧了本場比賽，他分析比賽開局打得艱難的關鍵在於失誤過多，「我們傳球失誤太多，導致比賽開局非常艱難。最終我們被對手打出了很多反擊。以我們的打法，不應該像今天這樣給對手留下這麼多空間。我認為首秀的壓力總是很大的，從來都不容易。進球之後我們有所改進，但今天的表現也反映出我們還需要繼續提升。」

巴西隊本場比賽與摩洛哥1比1踢平，雙方各取得1分積分，下一場比賽將在台灣時間6月20日周六，迎戰實力較弱的海地隊。

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