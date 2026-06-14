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世足賽／維尼修斯秀個人能力踢進追平分 巴西、摩洛哥1：1握手言和
5度冠軍巴西隊今天在2026美加墨世足賽首度亮相，面對非洲勁旅摩洛哥先失球，不過維尼修斯（Vinicius Jr.）11分鐘後就進球回應；巴西追平比數後兩隊再沒破網紀錄，中場1：1戰平，在C組各取得1分積分。
摩洛哥4年前踢進4強寫下驚奇，今天面堆「森巴軍團」先發起攻勢，賽巴里（Ismael Saibari）第21分鐘率先進球，讓摩洛哥取得1：0優勢。
尋求2002年後首冠的巴西，維尼修斯第32分鐘攻破球門，他接獲隊友吉馬良斯（Bruno Guimarães）傳球後，在左側找到空間，右腳勁射破網，攻進個人國際賽第10顆進球。
今天比賽在可容納超過8萬名球迷的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）進行，80663名進場觀眾中，身穿巴西黃色球衣的球迷佔大多數，現場眾星雲集，NFL傳奇布雷迪（Tom Brady）、巴西足球代表人物卡卡（Kaka）、羅納度（Ronaldo）和卡洛斯（Roberto Carlos）都在現場，法國傳奇席丹（Zinedine Zidane）也帶著兒子現身。
世界排名第6的巴西，但第7的摩洛哥強強對決，下半場沒有任何進球，最終兩隊握手言和。這場也是本屆首度擴增到48隊的世界盃，小組賽中唯一一場世界前10的隊伍碰頭。
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