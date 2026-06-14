世足賽／裁判英文口音太重 「南非球員迷惘樣」變網路迷因

2026年美加墨世界盃（FIFA World Cup 2026）正式開始，6月11日的揭幕戰為東道主墨西哥對戰南非，裁判全場共出示多達3張紅牌，成為話題之一。在社群平台上，巴西籍裁判Wilton Sampaio用英語向球員解釋為何出示紅牌的片段熱傳，因他的英語被指口重音，不容易聽懂，南非球員露出的迷惘樣子成為迷因圖（Meme）。

在這場開幕戰中，墨西哥以2比0擊敗南非，取得今屆首勝，同時紅牌數目也成為話題，全場共有3名球員遭裁判罰出場，包括2名南非球員、1名墨西哥球員，被指「紅牌數目多過入球數目」。

在比賽至84分鐘，裁判Wilton Sampaio在VAR介入後，向南非球員Themba Zwane出示紅牌，他並以英語解釋VAR的決定，但因口音重，被指不容易聽懂。

裁判說的是「覆核後，11號進攻球員嚴重犯規，手臂指向防守球員臉部。決定是，直接自由球，紅牌。」（After review， attacker number 11 commits serious foul play， his arm is directed in the face of the defender. Decision， direct free kick， red card.）

南非隊球員可能是對裁判的紅牌決定大感疑惑，又或聽不懂其英語，露出一臉迷惘的神情，引來網友熱議，片段熱傳，迷惘的樣子更成為迷因圖（Meme），讓外媒指成為這屆世界盃的首個迷因圖。

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文章授權轉載自《香港01》