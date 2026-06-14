世足賽／卡達傷停補時驚險絕平 1比1逼和瑞士各取1分積分

2026年6月14日凌晨3時，世界盃B組小組賽迎來卡達與瑞士的對決。主場作戰的卡達在落後大半場的情況下，於傷停補時階段頂住壓力，最終以1比1與瑞士握手和局。本場比賽展現了兩隊在攻守端的拉鋸，卡達憑藉頑強韌性，在最後關頭從小組賽首戰中搶下寶貴的1分積分。

整場比賽由瑞士掌握主動權，客隊繳出高達68%的持球率，並發動26次射門、其中7次射正，更獲得10次角球機會。相對地，卡達則採取防守反擊戰術，持球率僅32%，全場7次射門、4次射正。雖然瑞士進攻佔據絕對優勢，並有9次擋球防守，但遲遲未能擴大領先，也為最後的變局埋下伏筆。

上半場第16分鐘，卡達 Mahmoud Abunada 因防守犯規領到黃牌。僅過一分鐘，瑞士隨即獲得罰球機會，由前鋒 Breel Embolo 操刀主罰破網，幫助瑞士先馳得點打破僵局。落後的卡達防守吃緊，第23分鐘 Jassem Gaber 再吞黃牌。第42分鐘，瑞士 Denis Zakaria 也因犯規遭黃牌警告。下半場瑞士攻勢熄火，始終無法擴大優勢。直到傷停補時第94分鐘，卡達 Homam Al-Amin 送出關鍵助攻，Boualem Khoukhi 起腳破門，戲劇性扳平比分。

此役過後，B組競爭形勢陷入膠著。根據最新排名，包括波赫、加拿大、卡達與瑞士在內的所有四支球隊，目前戰績皆為一和、得失球皆為一球、積分1分，四隊完全並列小組第一。這場平局意味著接下來兩輪小組賽將更加關鍵，任何一場勝負都將直接左右晉級16強淘汰賽的資格。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)