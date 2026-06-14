世足賽／巴西今戰摩洛哥 內馬爾確定缺陣

美加墨世足賽Ｃ組今天將迎來強強對決，五屆冠軍「森巴軍團」巴西，將在紐約遭遇上屆四強黑馬「北非雄獅」摩洛哥，也是兩隊相隔廿八年再度在世足賽碰頭，但開踢前夕卻雙雙面臨嚴重的傷兵打擊，其中巴西頭牌前鋒內馬爾確定因小腿傷勢缺席首戰，為主帥安切洛蒂的執教首航增添不少隱憂。

巴西與摩洛哥前一次在世足賽交手可追溯至一九九八年，當年巴西以三比○完勝摩洛哥，但三年前兩軍在友誼賽再度碰頭，摩洛哥則以二比一扳回一城。儘管外界賽前都看好曾五度奪冠的巴西，但摩洛哥後衛哈基米卻不這麼認為，「在世足賽上像這樣的比賽，沒有絕對的熱門，勝負都是五五波，一切取決於細節和誰把握機會的能力更好。」

摩洛哥上屆以黑馬之姿成為史上首支闖進四強的非洲球隊，在本屆賽事前夕後衛阿蓋德與前鋒艾扎爾祖利雙雙因傷退出，但主帥烏阿比仍對團隊信心十足，「現在球隊氣氛很好，大家非常有信心，我們深信球員的實力以及這段時間的努力，比賽會證明我們現在所處的位置。」

至於歷來都是奪冠熱門的巴西，安切洛蒂將是首度執教征戰世足賽，但內馬爾小腿傷勢未癒，確定缺席今天首戰，也成為巴西進攻上的一大隱憂。前鋒維尼修斯嚴陣以待，坦言摩洛哥早已今非昔比，「毫無疑問，摩洛哥進步了非常多，他們組織嚴密，有能力與任何人競爭，現代足球不斷在進化，摩洛哥就是其中一部分。」