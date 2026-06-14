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世足賽／替補出奇兵 加拿大逼平波赫

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

美加墨世足賽地主國之一的加拿大，昨天在多倫多體育場迎來歷史性新頁，面對在歐洲區資格賽淘汰傳統強權義大利、球風剽悍的波赫，加拿大雖在先失一球的劣勢下苦追，但憑藉主帥馬許神調度，換上被排入替補名單的拉林扮演板凳奇兵，上場短短一二一秒即踢進關鍵追平球，終場加拿大以一比一逼平波赫，終結世足賽六連敗陰霾，更收下歷史性的第一分積分。

加拿大過去兩度征戰世界盃，小組賽不僅一勝難求，連積分也未曾開胡，昨天以地主身分出賽，滿場球迷也化身「紅色海洋」相挺，不過開賽第廿一分鐘就遭到波赫盧基奇破網先馳得點，給地主球迷一記當頭棒喝。

落後的加拿大在下半場展開反撲，關鍵在第七十六分鐘出現，主帥馬許換上拉林，他隨即在禁區內接獲大衛妙傳，展現精湛轉身抽射破門，創下世足賽近十二年來替補進球的最快紀錄，瞬間點燃全場狂熱氣氛。

事實上，對於未列入先發行列，拉林賽前並非毫無怨言。馬許透露，曾以拉林在英超南安普敦隊的洗鍊表現深談，說服他接受替補定位。拉林也感性表示，隨時都做好為國貢獻的準備，「加拿大需要我時，我總能挺身而出，這對我意義非凡。」

當被問及球迷們的巨大支持對他意味著什麼時，被選為本場比賽最佳球員的加拿大科內說「一切，我想我們從未經歷過這樣的場面，這真是一個神奇的下午，我能感受到我們正在創造奇蹟。你能感受到球迷們的熱情和激情，我祈禱這種局面能夠一直保持下去。」

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