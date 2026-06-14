世足賽／地主光環 巴洛根世足首秀 雙響踢走巴拉圭

三年前才從英格蘭轉籍到美國，前鋒巴洛根昨天首度在世足賽披上美國隊戰袍，以地主身分登場，上半場上演「梅開二度」，搭配開賽第七分鐘巴拉圭就送上烏龍球大禮，以及傷停壓哨前小將雷納的錦上添花，助美國小組賽首戰以四比一大勝巴拉圭，寫下本屆賽事三支地主球隊首戰均保持不敗的傲人紀錄。

身為三支地主球隊中最後登場的球隊，在墨西哥擊敗南非，加拿大也逼平波赫後，美國昨天在加州ＳＯＦＩ體育場於超過七萬名球迷的見證下登場，且背負著輸不得的壓力。沒想到開賽不到七分鐘，巴拉圭就送上大禮，後衛博巴迪利亞在回防時不慎擺烏龍，將球踢進自家球門，讓美國先馳得點。

美國隊上半場猛攻，尤其是三年前才從英格蘭轉籍的巴洛根，在世足賽首戰上半場就兩度進球，展現強大破壞力，他也成為自一九三○年來，首位在世足賽梅開二度的美國球員。

紐約出生、英格蘭長大的巴洛根，三年前從英格蘭轉籍美國時一度受到質疑，不過在幫助美國取勝後，他直呼這一切宛如夢境，「真的是夢，這是夢幻的夜晚。我想像過在世足賽首戰進球，但現實超越了想像，我居然踢進了兩球，我只想繼續向球迷證明，當初自己做出了正確決定，希望讓支持我的人以我為傲。」

儘管巴拉圭在第七十三分鐘由毛里西奧破門追回一球，但傷停補時階段替補上陣、廿三歲的雷納錦上添花再下一城，幫助美國以四比一搶下首勝。美國隊長里姆直言，球隊踢出完美開局，「大家做了這麼多努力，能在首戰踢出這種高張力的內容、順利將三分積分落袋，並以如此強勢的方式開啟世足賽旅程，這完全就是我們賽前所渴望的一切。」