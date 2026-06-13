世足賽／瑞士十字軍團蓄勢待發 隊長查卡：我們等不及了

世界盃足球賽瑞士首戰將對上卡達，隊長查卡表示，球隊蓄勢待發，準備開創他們最出色一屆世界盃。不過他強調，球員也必須學會享受當下。

路透社報導，第4度參加世界盃的查卡（Granit Xhaka）表示，瑞士隊信心滿滿，「比以往都更加渴望」出賽，明天在聖克拉拉（Santa Clara）對上兩屆亞洲冠軍卡達時，將全力爭取勝利。

他在記者會中表示：「在足球運動裡，我們總是在談戰術，但同時必須享受在其中，我認為這才是足球運動最重要的事情之一，上場比賽的時候，內心要感到自由。」

「明天我們就要展現最佳狀態，為瑞士、為家人而戰。明天我們將邁出第一個重要步伐，這會是最好的一屆世界盃。我們現在已經等不及了，我們蓄勢待發，身體上、心理上都準備好了。」

瑞士隊連續6屆晉級世界盃會內賽，在歐洲只有法國、西班牙、英格蘭、葡萄牙和德國有相同成就。

不過瑞士過去6次參賽有5次止步16強，上一次闖進8強已是1954年。