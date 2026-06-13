世足賽／巴西隊史最佳射手 內馬爾腿傷未癒缺席首戰

巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）今天證實，國家隊球星內馬爾（Neymar）將缺席今天稍後巴西對上摩洛哥的世界盃小組賽首場賽事。34歲的內馬爾因小腿傷勢未癒，迄未重返全面訓練。

英國廣播公司（BBC）報導，安切洛蒂表示內馬爾預計下週加入國家隊參與全面訓練，他能否加入巴西第二場小組賽仍是未知數。巴西接下來將在20日對上海地、24日對戰蘇格蘭。

內馬爾曾效命西甲巴塞隆納（Barcelona）與法甲巴黎聖日耳曼（Paris St-Germain），更於2014、2018與2022年3屆世界盃代表巴西出賽。

安切洛蒂指出：「內馬爾非常努力進行復健，希望儘快康復。預估他下週就能康復並歸隊。我們徵召他，除了因為他無庸置疑的技術能力，也是看重他的經驗，以及他能為這批年輕球員樹立榜樣。」

內馬爾自2023年來因傷未再為巴西國家隊（Selecao）出賽，但他在世界盃名單中仍排在英超切爾西（Chelsea）前鋒佩德羅（Joao Pedro）和英超熱刺（Tottenham）前鋒理查利森（Richarlison）之前。

內馬爾為國家隊出賽128場、踢進79球，成為巴西隊史最佳射手，超越巴西球王比利（Pele）的77球紀錄。