世足賽／初登場就梅開二度 美國前鋒巴洛根：晚上看點Netflix慶祝

美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）世界盃初登場就梅開二度，協助地主以4比1擊敗巴拉圭。他表示不打算狂歡慶祝這個史詩般夜晚，大概就是窩在旅館看點Netflix結束今天。

法新社報導，巴洛根上半場為美國隊攻入2球，其中一球是漂亮的弧線球，直竄巴拉圭球門左上死角，協助地主在本屆賽事開出紅盤，最終以4比1取勝。

巴洛根賽後告訴記者，「真的是一場夢，你知道嗎？這是個場夢，一個美夢般夜晚。」

「我現在還沒辦法好好消化這一切…我相信等我回到旅館休息後，我才能真正靜下心，好好體會這個夜晚有多美好。」

被問到打算如何慶祝時，他回答：「老實說，我想我大概…就看點Netflix吧。」

巴洛根出生紐約，僅1個月大就搬到英國並在倫敦長大，他在英美兩邊都有家人，當天許多親屬都到場觀戰。

「實在太多人了，你知道嗎！」他開玩笑說，並表示自己被賦予重責大任，要為兩邊親戚生出數不清的門票。「但我很樂意去做，因為這是一生一次的場合。」

巴洛根出身自兵工廠（Arsenal）青訓體系，曾代表英格蘭及美國各級青年隊出賽。他後來租借至漢斯（Reims），職業生涯由此起飛。

去年，巴洛根據報以4000萬歐元（約新台幣14億元）轉會費加盟摩納哥（Monaco），並以19球成為全隊最佳射手。

他在法國甲組聯賽（Ligue 1）首個賽季的表現引起美國關注，當時美國隊正缺乏世界級前鋒，他因此受到球探爭相邀約，享受明星級待遇，包括赴佛羅里達州旅行及獲贈NBA場邊貴賓票。

美國足球迷密切關注巴洛根的一舉一動，直到他2023年正式轉籍美國。

巴洛根今天表示，「當我做出決定的那一刻，以及一路走來的整個過程，我一直都說，球迷給了我很大的動力，也給了我很多支持。」

「對我來說，最重要的事一直是能夠回報這份支持，所以我覺得今天是個很好的機會…我只想繼續證明給球迷看，我做了正確的決定。」

巴洛根隊友普里希赫（Christian Pulisic）表示，美國隊「能擁有他真的很幸運」。「這小子簡直瘋了。如今他在門前簡直是致命武器…希望他能一直保持這個狀態。」