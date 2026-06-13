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世足賽／英格蘭尚未抵達堪薩斯市備戰 訓練器材先失竊
美國警方表示，英格蘭足球隊還沒抵達堪薩斯市，一輛將球隊器材運往世界盃基地的車輛即被撬開，車內的訓練器材失竊。英國媒體報導，遭竊物品據信包括球與足球鞋。
路透社報導，英格蘭足球隊器材是在從英格蘭位於佛羅里達州的賽前基地運往斯沃普足球村（Swope Soccer Village）時不翼而飛，這些裝備原定要在球隊明天抵達堪薩斯市開始受訓前準備就緒。
警方表示：「我們正在調查今晚抵達堪薩斯市的一輛球隊車輛設備疑似失竊案，車上有物品遺失。調查仍在進行中。目前有兩名涉案人士被拘留，等待進一步調查。」
英格蘭17日首戰將在達拉斯迎戰克羅埃西亞，這起竊案可能會影響球隊的備戰工作。
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