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世足賽／公務員站上世界盃 三原純任唯二日本裁判

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本島根縣松江市公所職員三原純平日是地方公務員，假日則在各地的足球比賽擔任裁判。他經過多年的歷練與審查，最終站上這屆世界盃足球賽執法。截圖自 J.LEAGUE Official (English) X
日本島根縣松江市公所職員三原純平日是地方公務員，假日則在各地的足球比賽擔任裁判。他經過多年的歷練與審查，最終站上這屆世界盃足球賽執法。截圖自 J.LEAGUE Official (English) X

AI摘要

文章摘要整理：

松江市公所職員三原純平白天是公務員、假日是足球裁判，經多年努力後入選本屆世界盃執法團隊，成為唯二日本裁判之一。

日本島根縣松江市公所職員三原純平日是地方公務員，假日則在各地的足球比賽擔任裁判。他經過多年的歷練與審查，最終站上這屆世界盃足球賽執法，成為這屆賽事唯二的日本裁判。

「日本經濟新聞」報導，三原目前44歲，他在高中時並非「運動咖」，也沒參加社團或校隊。而他高二時看到日本隊首度參與1998年法國世足賽時，使他對足球萌生興趣，所以在準備大學入學考試期間，會與朋友一起踢足球當作休閒娛樂。

他後來離開家鄉松江市，前往京都大學就讀時，對足球的熱情不減，但他察覺自己不是選手的料，因而轉而對裁判產生興趣，所以決定鑽研足球規則，並在有練習賽時擔任裁判。他漸漸發現，在場上吹哨執法比較適合自己。

不過，他當時對於前途感到相當迷茫，無法想像自己畢業後在企業工作或繼續研究的模樣，而且覺得一邊在家鄉有所貢獻一邊從事喜歡的足球事務也是條出路，最終決定在大三時休學，接著考取松江市公所的公務員。

他擔任公務員的同時，取得市町村（類似鄉鎮市）等級比賽的裁判資格，且愈做愈有興趣，並往更高級別的裁判資格努力，除了徹底透過畫面分析裁判與選手的動作之外，也努力訓練體能與從事重量訓練，以應付邊審一場比賽得跑6公里左右的距離，以及跟上選手的速度。

三原在2011年拿到職業級裁判的資格，並成為日本職業足球聯賽（簡稱J聯賽）的邊審。透過這種方式參與足球讓他感到幹勁十足與高興。

2017年，一個難得的機會來臨，並讓三原的裁判生涯更上一層樓：他受到日本足球協會的推薦，登錄為國際足球總會（FIFA）的國際裁判。

這也使日本媒體相當好奇，他如何兼顧公務員工作以及足球裁判的生涯，尤其是後者時常得一年出國好幾次。尤其是他當時在市公所的資訊系統相關部門任職，業務性質是人基本上得待在公務現場。

他當時向人事部門坦言，「裁判是我生活的意義，希望能站上世界舞台。市公所有能讓我發揮的職位嗎？」過了一年，也就是到了2018年，他就被調往市公所負責體育活動的體育振興課。而這個部門的特點就是即便有同事不在崗位上，也能互相協調推動業務。

在這些協助之下，三原得以在亞洲盃等國際賽事擔任邊審。對此，他也相當感謝同事，「在職場上獲得許多支持，才有現在的我」。而他在去年的賽季，也獲得J聯賽最佳邊審獎，並在20場國際比賽擔任裁判。

日本富士新聞網（FNN）報導，經過數年的嚴格審查，他在今年朝足壇最高等級賽事邁進，獲選成為本屆世足賽的執法團隊，一掃他無緣在上屆卡達世足賽擔任裁判的遺憾。

這是松江市職員首度成為世足賽裁判，也使他成為當地的光榮。

三原這次前往世足賽擔任邊審，也獲得松江市民為主，來自日本各地的熱情支持。他行前表示，「會不負大家厚望前往當地。一場比賽可能有數億人或數十億人觀看，希望觀眾看完能感到精彩，那就好了」。

共同社報導，FIFA於4月宣布裁判名單，其中包含日本籍主審荒木友輔與邊審三原，他們是這屆世足賽裁判團之中，唯二的日本人。

精華 FAQ

  • 他平日任職日本島根縣松江市公所，屬地方公務員；假日則到各地足球賽事擔任裁判，從基層比賽一路晉升到國際賽場，兼顧兩種職涯。

  • 他在高中因看見日本隊參加1998年世足賽而對足球產生興趣，大學時發現自己不適合當選手，便改研究規則、參與練習賽執法，逐步投入裁判工作。

  • 他先向人事部門表達想站上世界舞台的願望，後來被調到體育振興課，因部門可彈性協調人力，讓他能參與亞洲盃等國際賽事並持續執法。

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