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世足賽／VAR輔助判決新規首度啟用 美國隊長黃牌轉移至假摔對手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
VAR新規首次以跨隊「MISTAKE IDENTITY（錯誤身分判定）」介入裁判判罰，讓原本吹給美國隊長里姆（Tim Ream）的黃牌，變到了「假摔」的巴拉圭阿爾米龍（Miguel Almiron）身上。 路透通訊社
VAR新規首次以跨隊「MISTAKE IDENTITY（錯誤身分判定）」介入裁判判罰，讓原本吹給美國隊長里姆（Tim Ream）的黃牌，變到了「假摔」的巴拉圭阿爾米龍（Miguel Almiron）身上。 路透通訊社

AI摘要

文章摘要整理：

美國隊以四比一擊敗巴拉圭收下首勝，賽中VAR依新規首度介入跨隊錯誤身分判定，將原判里姆的黃牌改判給假摔的阿爾米龍。

美加墨世足賽最後一支登場的地主隊美國，今天在與巴拉圭之戰發起猛攻，最終以4：1搶下小組賽首勝，這場比賽也出現歷史性的一刻，本屆賽事擴大使用的VAR新規首次以跨隊「MISTAKE IDENTITY（錯誤身分判定）」介入裁判判罰，讓原本吹給美國隊長里姆（Tim Ream）的黃牌，變到了「假摔」的巴拉圭阿爾米龍（Miguel Almiron）身上。

在比賽進行到第51分鐘時，主裁判馬齊尼亞克（Danny Makkelie）一度認定美國隊長里姆在防守時絆倒了巴拉圭前鋒阿爾米龍，便隨即向里姆亮出黃牌。即便巴拉圭隨後完成了自由球進攻，但負責VAR的格蘭德（Carlos del Cerro Grande）並未就此放過，隨即啟動通訊，強烈建議主審親自到場邊觀看重播。

主審在經過反覆檢視畫面後，發現里姆根本沒有與阿爾米龍發生任何身體接觸，當場撤銷了里姆的黃牌，並反過來給了阿爾米龍一張假摔黃牌，這也是FIFA在今年世足賽推出「VAR擴大錯誤身分判定」新制後，首度在國際大賽上實際應用。

根據國際足球總會理事會（IFAB）今年針對世足賽調整的新規，過去VAR僅能在主審「認錯同隊犯規球員」時介入，如今新制進一步擴權，只要主審在給予紅、黃牌時，出現跨隊伍的「張冠李戴」或明顯誤判，VAR都能即時出手糾正。

這項歷史性的判決不僅還給地主隊長一個公道，也向全世界昭示了今年世足賽科技執法的決心，在滿場球迷的歡呼聲中，美國最終也順利將勝利收入口袋，迎來開門紅。

精華 FAQ

  • 美國隊在這場比賽中火力全開，最終以四比一擊敗巴拉圭，不僅拿下小組賽首勝，也在主場球迷面前展現強勢表現，替本屆賽事寫下重要一役。

  • 原本主審把黃牌出給美國隊長里姆，但VAR認定判罰對象有誤，要求主審親自看重播，最後撤銷里姆黃牌，改對假摔的巴拉圭阿爾米龍出示黃牌。

  • 因為這是FIFA今年擴大VAR權限後，首次在國際大賽中用於跨隊錯誤身分判定，顯示科技執法不只糾正同隊誤判，也能直接修正對手身上的錯誤處分。

2026世足賽

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