世足賽／洛杉磯好萊塢風格開幕式 星光雲集阿湯哥、貝克漢都來了
世界盃足球賽東道主之一美國今天在洛杉磯舉行一場好萊塢風格的開幕式，星光雲集。美國隊隨後以4比1擊敗巴拉圭，旗開得勝。
法新社報導，洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）響起「歡迎來到美國」的洪亮旁白，巨型螢幕閃現洛杉磯著名的好萊塢標誌特寫畫面。
行進樂隊奏響樂曲，隨後美國歌手「未來小子」（Future）、南非歌手泰拉（Tyla）、巴西歌手安妮塔（Anitta）以及K-pop明星Lisa等人加入演出。服裝與道具設計靈感來自洛杉磯街頭藝術和當地創意產業。
美國男星傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）和歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）也登台表演。
多位名人現身現場觀禮，包括湯姆克魯斯（Tom Cruise）、貝克漢（David Beckham）、荷莉貝瑞（Halle Berry）、羅伯洛（Rob Lowe）、歐文威爾森（Owen Wilson）及芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）。場中表演者圍繞著巨型世足獎盃歡慶舞動。
美國總統川普並未出席。他透過電話告訴美國隊：「我認為你們很有機會一路過關斬將。祝你們好運。」
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