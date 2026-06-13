世足賽／中國男足6度無緣世界盃 法媒歸咎腐敗與體制

世界盃足球已經開踢，據信擁有2億球迷的中國6度無緣世界盃。法國廣播電台（法廣）引述法國媒體的分析指出，中國奧運總能奪金，卻一再無緣足球世界盃的原因，不只是腐敗問題，還與中國體制有關。

2026年美加墨世界盃是首屆擴軍至48支球隊的賽事。中國男足在2026年世界盃亞洲區預選賽第三圈（18強賽）中僅取得2勝1平7負的戰績，排名小組第五，無緣晉級。這是自2002年韓日世界盃後，中國男足連續第6屆未能晉級世界盃決賽圈。

法廣引述法國「十字架報」分析，儘管投入了數十億人民幣，且中國國家主席習近平曾雄心勃勃地提出要在2050年前將中國打造為「足球超級大國」，但中國國家隊再次未能獲得2026年世界盃的參賽資格。分析指出，中國足球正在為腐敗付出代價，這種腐敗不僅蠶食了這項運動，也嚴重損害了其形象。

中國男足在2025年6月輸給印尼隊後，徹底失去了出線希望。對中國球迷來說，這雖是意料之中的失望，但並不令人意外。中國男足歷史上僅參加過一次世界盃（2002年），且在那次賽事中小組賽便遭淘汰。

報導提到，習近平是一位業餘足球愛好者，他為此投入了大量資源。2015年，北京發布了「中國足球改革發展總體方案」，旨在「將中國足球推向高峰」。其目標是進入世界強隊之列，並於2050年前捧起世界盃。

為了實現習近平的夢想，中國政府不惜投下重金。足球在學校成了必修課，擁有足球場的學校數量計畫到2020年從5000所增至7萬所，並計畫培養數千名教練。

分析稱，這些巨額開支並沒有帶來質變。這些原本旨在培養「美麗足球」文化的「真金白銀」，最終卻導致了腐敗的爆炸式增長，蠶食了中國足壇整整十年。

中國國家隊前主教練李鐵在2024年12月因腐敗被判處20年監禁。一些觀察家將此舉形容為一場政治清洗。在2019年至2023年擔任足協主席的陳戌源，因受賄罪在同年被判處終身監禁。2026年初，73名高層官員被終身禁止從事足球相關活動，13家中國國內俱樂部受到制裁。

據指出，2024年9月，專家威廉斯（Ian Williams）在「旁觀者」（Spectator）雜誌上撰文指出，中國足球明顯的困難部分歸咎於其「密集且紀律嚴明的官僚體系」。他認為，通過「刻板且注重例行公事和重複」的方法培養運動員，在個人運動項目中能取得成就，但在團隊運動中卻行不通。

但中國媒體在分析中國男足無緣世界盃的原因時，多認為直接原因是競技實力落後於亞洲對手，深層原因則包含青訓斷層、聯賽亂象、文化缺失等。