世足賽／巴洛根梅開二度率美國4：1大勝巴拉圭 3支地主隊首戰都不敗！

身為今年美加墨世足賽最後一支登場的地主球隊，美國今天在分組賽首戰遭遇巴拉圭，現場可說是政商名流雲集，而美國也在上半場就發起猛攻，先是靠著巴拉圭烏龍球於開賽第7分鐘就先馳得球，巴洛根（Folarin Balogun）更是在上半場就梅開二度，僅管巴拉圭下半場追回一球，但最終美國仍是以4：1取勝，寫下今年世足賽3支地主隊首戰都不敗的紀錄。

上屆世足賽挺進到16強賽的美國，今年以地主身分登場備受關注，開賽第7分鐘美國就盤球殺進禁區內，麥肯尼（Weston McKennie）進行橫傳，但卻遭到回防的巴拉圭博巴迪利亞（Damian Bobadilla）誤將球踢入自家球門，讓美國靠著烏龍球先馳得球。這顆烏龍球不僅是本屆賽事首顆，開賽7分鐘就發生也創下史上第3快。而這也是美國隊史在世足賽第4度受益於烏龍球，在所有參賽球隊中僅次於法國的6次。

第28分鐘巴洛根接獲左路的傳中球後，當著巴拉圭門將吉爾 （Orlando Gill）的防守下起腳射門進球，不過隨後因為越位遭到取消。不過相隔不到3分鐘，美國再度發動左路進攻，普利西奇（Christian Pulisic）傳中後，巴洛根（Folarin Balogun）在門前與吉爾形成一對一，起腳射門進球，彌補了早些的越位遺憾，美國也取得2：0領先。

第38分鐘美國的角球機會，在球開向禁區後理查茲（Chris Richards）在球門前頭錘，可惜與球門擦邊而過，但再度讓巴拉圭後防嚇出一身冷汗。上半場傷停補時第5分鐘，巴洛根再度一條龍盤球殺入禁區內，在擺脫巴拉圭後衛後起腳射門直擊球門左上角破門，上半場就梅開二度，幫助美國上半場踢完取得3：0領先。

上半場美國就有7次射門、4次射正，巴拉圭僅有2次射門、1次射正。

易邊再戰後，落後的巴拉圭也展開猛攻，數次兵臨球門，但卻始終欠缺臨門一腳，直到比賽第73分鐘巴拉圭總算突破僵局，恩西索（Julio Enciso）直塞給中路的毛里西奧（Mauricio）起腳射門進球，追到1：3落後，但最終巴拉圭也未能再進球，還讓美國雷納（Gio Reyna）在傷停補時最後一刻踢進美國第4顆進球，終場美國以4：1拿下分組賽首勝，下一場將對上「袋鼠軍團」澳洲。