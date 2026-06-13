世足賽／加拿大首戰踢平波赫 總教練：滿意但上半場欠積極

加拿大足球國家隊總教練馬許（Jesse Marsch）表示，他對今天在世界盃B組與波士尼亞與赫塞哥維納（以下簡稱波赫）以1比1戰踢平的表現感到滿意，但全隊上半場欠積極主動。

路透社報導，歐洲勁旅波赫的盧基奇（Jovo Lukic）第21分鐘的進球並沒有嚇倒加拿大，他們在下半場持續施壓，最終在第78分鐘由替補前鋒拉林（Cyle Larin）破門，這場平手也為加拿大在本屆世界盃拿下首個積分。

「賽後我告訴球員，如果下半場乃至整場比賽都能保持這樣的狀態，我們就能贏，」馬許說。

「我們必須吸取這些教訓，而且要盡快，」他說。「我們仍然掌握主動，這對我們來說至關重要。」

身為地主的加拿大由31歲的拉林攻進第1分似乎頗具象徵意義。拉林是隊史射手榜第2名，僅次於大衛（Jonathan David）。

「（拉林）對未能先發很不高興，」馬許談到這名本季在英格蘭足球冠軍聯賽為南安普敦攻入8球的前鋒時說。

「但我對他說，『聽著，你在南安普敦度過非常棒的一年，無論你是先發還是替補，你都對每場比賽都有影響，現在你必須接受這一點。』他做到了。」

馬許表示，他的球隊在下半場加快節奏，並發動更多具威脅的進攻，力求扳平比分。

「我們看出（波赫）體力不支」，球隊的年輕、體能和速度可以消耗對手體力。「所以我告訴他們，現在勝券在握。」

「是時候全力以赴，爭取進球了。」

加拿大先失分，後來曾一度擁有控球優勢，但馬許表示他對球隊上半場的表現並不滿意。

馬許說，「我覺得我們踢得過於謹慎」，「我們踢得不夠積極主動。」

在主場球迷助威聲中，加拿大保持進攻節奏，不斷創造機會，直到替補上場的拉林最終扳平比分。加拿大全場共有13次射門，其中4次射正。

馬許指出，下半場的換人起了作用，但他希望球隊在18日對卡達的比賽中，從開場就能展現出同樣水準。

「我得想想辦法，如何讓一些先發球員發揮得更好，確保我們從一開始就拿出更好的表現。」