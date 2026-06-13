世足賽／看台空蕩蕩數據卻逼近滿座 FIFA回應灌水質疑：不能用「視覺入座率」推估

2026世足賽火熱開踢，賽場上的爭霸戰激烈，場外的票房數據也掀起話題，在日前舉行的A組亞洲勁旅南韓與捷克狹路相逢之戰，最終雖然南韓以2：1戲劇化逆轉勝出，但轉播畫面上看台大片「空椅」的冷清景象，與FIFA賽後公布逼近滿座的官方進場人數大相逕庭，意外引發外界一陣「灌水」質疑。

本場比賽在昨天早上進行，賽後官方公布的進場人數為4萬4985人，幾乎宣告這座球場呈現滿座狀態。然而不論是場邊記者拍攝的照片還是電視轉播畫面，都清晰可見看台上仍有數千個空位，這讓不少現場球迷與媒體紛紛搖頭，並公開質疑數據的真實性。

面對外界排山倒海的質疑，FIFA隨即發聲力挺自身數據。FIFA發言人強調，官方進場人數是基於「已驗證的營運數據」，也就是以實際掃描門票進場、且留在球場範圍內的總人數為準，而非依據比賽中某個特定時間點的「視覺入座率」來推估。

FIFA指出，透過票務系統與球場官方的嚴格把關，數據絕無造假，並特別解釋，「在比賽進行期間，其實有許多購票進場的球迷並沒有坐在指定座位上，而是選擇站在球場的走道或餐飲區觀賽。」藉此澄清看台空置並不代表票房不佳，力證本屆世足賽的火熱人氣。