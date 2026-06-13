世足賽／地主美國首戰巴拉圭 川普賽前致電支持

世界盃足球賽美國代表隊今天表示，美國總統川普在全隊首戰巴拉圭之前致電支達支持。這是美國自1994年以來，首次在本土迎接世界盃。

綜合路透社與法新社報導，美國隊在社群媒體分享的一段影片中表示，川普昨天晚間致電球隊表達支持。

影片顯示，白宮世界盃工作小組執行主任，紐約市前市長朱利安尼之子安德魯．朱利安尼（AndrewGiuliani）透過手機向川普表示：「我面前站著26名冠軍球員和1名偉大教練。」隨後，他將電話遞給美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）。

川普表示，「我打電話只是想說，你（波切蒂諾）真是個了不起的人，一名了不起的教練，你非常注重自己的戰績和勝利，我知道你的球員有多麼出色。我認為你很有機會一路走到最後。」

「我只想祝你好運，」川普補充道。

「非常感謝您的支持，總統先生，」波切蒂諾回應。

波切蒂諾表明，他的期望絕不僅止於在D組出線，直言「如果我們沒能打進決賽、沒能捧起大力神盃，何談成功？」

本屆美國隊由當家球星普里希赫（Christian Pulisic）領軍，陣中不乏天賦異稟的新世代，因此更需在自家主場向球迷證明他們確有頂級強權的實力。

美國隊本屆世足開幕戰吸引政要關注，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將親臨現場觀戰，川普也表態會出席賽事其他場次，但未透露具體行程。

本屆世足D組有美國、巴拉圭、土耳其、澳洲。