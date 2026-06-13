快訊

民進黨中常委改選「賴系出狀況？」派系估票席次仍過半

NBA／林書豪是誰？甜瓜首度公開「豪小子」38分打臉布萊恩背後真相

華航7月9日調漲訂位服務費！半年漲150元 漲幅20%

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／地主美國首戰巴拉圭 川普賽前致電支持

中央社／ 綜合外電報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

世界盃足球賽美國代表隊今天表示，美國總統川普在全隊首戰巴拉圭之前致電支達支持。這是美國自1994年以來，首次在本土迎接世界盃。

綜合路透社與法新社報導，美國隊在社群媒體分享的一段影片中表示，川普昨天晚間致電球隊表達支持。

影片顯示，白宮世界盃工作小組執行主任，紐約市前市長朱利安尼之子安德魯．朱利安尼（AndrewGiuliani）透過手機向川普表示：「我面前站著26名冠軍球員和1名偉大教練。」隨後，他將電話遞給美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）。

川普表示，「我打電話只是想說，你（波切蒂諾）真是個了不起的人，一名了不起的教練，你非常注重自己的戰績和勝利，我知道你的球員有多麼出色。我認為你很有機會一路走到最後。」

「我只想祝你好運，」川普補充道。

「非常感謝您的支持，總統先生，」波切蒂諾回應。

波切蒂諾表明，他的期望絕不僅止於在D組出線，直言「如果我們沒能打進決賽、沒能捧起大力神盃，何談成功？」

本屆美國隊由當家球星普里希赫（Christian Pulisic）領軍，陣中不乏天賦異稟的新世代，因此更需在自家主場向球迷證明他們確有頂級強權的實力。

美國隊本屆世足開幕戰吸引政要關注，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將親臨現場觀戰，川普也表態會出席賽事其他場次，但未透露具體行程。

本屆世足D組有美國、巴拉圭、土耳其、澳洲。

2026世足賽

世足彩蛋 2026美加墨世足 川普

延伸閱讀

世足賽／睽違32年再當東道主 美國隊教頭豪語要拚冠

美國12日世足首戰巴拉圭 盧比歐將率代表團觀賽

世足運彩／不合理的變盤是對巴拉圭不信任 推薦地主美國首戰不讓分勝

世足運彩／巴拉圭低位防守有洞！難敵美國普利西奇進球威脅 主推美國不讓分

相關新聞

世足賽／賴林替補建功 B組首戰加拿大1比1逼和波赫

2026世界盃小組賽B組首戰今天舉行，地主隊加拿大在前鋒賴林（Cyle Larin）替補上陣後攻入關鍵球，以1比1逼和歐...

世足賽／世界盃重返墨西哥 紀錄片揭紅魔鬼1986年義助兒童善舉

1986年墨西哥世界盃期間，比利時國家隊「紅魔鬼」捐出部分獎金在當地成立兒童庇護所Casa Hogar，保護孤兒和貧困兒...

世界盃地主美國首戰巴拉圭 川普賽前致電支持

世界盃足球賽美國代表隊今天表示，美國總統川普在全隊首戰巴拉圭之前致電支達支持。這是美國自1994年以來，首次在本土迎接世...

世足賽／從不滿先發被換到替補建功 拉林角色轉換助加拿大創歷史

2026美加墨世足賽分組賽首戰，地主國之一的加拿大在多倫多體育場迎戰波赫，最終憑藉替補上陣的拉林（Cyle Larin）關鍵進球，以1：1逼平對手，收下隊史在本土世足賽的首個積分，賽後加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）坦言，僅管拉林對於無法先發上陣一度感到不滿，但他仍很快接受這個角色並成為板凳奇兵。

世足賽／涉性侵官司遭加拿大拒簽 迦納中場核心帕爾特伊無緣首戰

2026世界盃足球賽點燃戰火，這項四年一度的足壇盛事才剛開踢，就傳出球星因場外官司無緣參賽的憾事，迦納國家隊中場大將、目前效力西甲維拉利爾的帕爾特伊（Thomas Partey），因涉及性侵官司，遭到東道主之一的加拿大政府拒發簽證，確定缺席18日球隊對陣巴拿馬的分組賽首戰。

世足賽／替補建功助加拿大奪歷史第一積分 拉林：需要我時就挺身而出

2026年世界盃足球賽B組小組賽點燃戰火，地主之一的加拿大隊在多倫多體育場迎來歷史性的一刻，面對球風剽悍的波赫，加拿大在先失一球的劣勢下，憑藉著替補上陣的拉林（Cyle Larin）在下半場挺身而出踢進追平球，最終以1：1逼平對手，這不僅是加拿大隊史在世足賽拿下的「第一分」積分，也正式終結了隊史在世足賽的6連敗陰霾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。