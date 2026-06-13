世足賽／世界盃重返墨西哥 紀錄片揭紅魔鬼1986年義助兒童善舉

1986年墨西哥世界盃期間，比利時國家隊「紅魔鬼」捐出部分獎金在當地成立兒童庇護所Casa Hogar，保護孤兒和貧困兒童。40年後世足賽再次來到墨西哥，比利時電視台邀請多位當年的選手重訪庇護所並拍攝紀錄片，令這段故事再次被關注。

比利時法語廣播電視台（RTBF）近期發布了紀錄片「紅魔鬼與Casa Hogar的孩子們」講述了這段歷史。

根據比利時法語廣播電視台官網對於這部紀錄片的介紹，被稱為「紅魔鬼」的比利時國家隊在1986年的墨西哥世界盃足球賽中一路闖進世界盃四強，這次的賽會因此深深烙印在比利時人的集體記憶中。

當時在墨西哥備戰、比賽的球員們，目睹當地許多兒童被遺棄而成為孤兒，同時兒童貧困問題也相當嚴重，因此球員決定與比利時足球協會共同出資，在當地成立兒童庇護所。經過40年，這間名為Casa Hogar的庇護所至今仍持續營運並幫助兒童。

這部紀錄片除了在世界盃再次來到墨西哥之際，將這段故事再次呈現於世人之前，同時也邀請當年參與其中的3位比利時前國腳再次造訪庇護所，與目前的營運團隊成員和收容兒童見面。

根據Casa Hogar的官網，當年比利時國家隊捐助的資金來自於比賽獎金，同時與當地的飯店業者合作，才讓這項善舉得以落實。

自1986年開始，比利時足球協會持續募集資金，用以支援日常運作。直到了2015年，由新成立的非營利組織New Casa Hogar接手，負責比利時國內的慈善活動、企業贊助與民間募款，持續支持庇護所的運作。

目前Casa Hogar除了作為庇護所收容弱勢兒童外，也提供完善的教育功能。不少當地孩童藉此學會讀寫與一技之長，甚至有當地企業提供獎學金，資助院童直至完成大學學業。