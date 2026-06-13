世足賽／涉性侵官司遭加拿大拒簽 迦納中場核心帕爾特伊無緣首戰

2026世界盃足球賽點燃戰火，這項四年一度的足壇盛事才剛開踢，就傳出球星因場外官司無緣參賽的憾事，迦納國家隊中場大將、目前效力西甲維拉利爾的帕爾特伊（Thomas Partey），因涉及性侵官司，遭到東道主之一的加拿大政府拒發簽證，確定缺席18日球隊對陣巴拿馬的分組賽首戰。

現年32歲的帕爾特伊過去曾長年效力英超豪門兵工廠，是迦納不可或缺的中場核心。然而，他先前遭倫敦警方指控涉嫌7項強姦罪及1項性侵罪，儘管湯馬斯始終堅稱清白、拒絕認罪，且審判已延期至2027年6月，但他目前的保釋身分仍觸動了主辦國的敏感神經。

加拿大移民部部長透過發言人對此發出嚴正聲明，強調即便是舉辦世足賽等國際重大賽事，也不會動搖加拿大的移民法規，每位入境者都必須接受個別的安全審查。國際足總（FIFA）隨後也證實此消息，並聲明國際足總無權干涉主辦國的簽證主權。

事實上在日前迦納將帕爾特伊列入26人名單時，就一度引發外界爭議，但今年四月剛接掌迦納兵符、現年73歲的老帥奎羅茲（Carlos Queiroz）在受訪時展現強硬態度，他直言這是一個再簡單不過的道理，「據我所知，無論在英國還是葡萄牙，在法院做出最終判決之前，無罪推定原則適用於所有訴訟案件。」

這項突如其來的變故，無疑為迦納隊的晉級之路蒙上一層陰影。不過對迦納而言唯一的慰藉是，帕爾特伊僅無法入境加拿大，後續分組賽對陣英格蘭與克羅埃西亞的比賽都將移師美國進行，屆時這位中場悍將仍有機會披掛上陣。