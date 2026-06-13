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世足賽／替補建功！助加拿大奪歷史第一積分 拉林：需要我時就挺身而出

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世足賽／替補建功助加拿大奪歷史第一積分 拉林：需要我時就挺身而出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
加拿大選手拉林（Cyle Larin）。歐新社
加拿大選手拉林（Cyle Larin）。歐新社

2026年世界盃足球賽B組小組賽點燃戰火，地主之一的加拿大隊在多倫多體育場迎來歷史性的一刻，面對球風剽悍的波赫，加拿大在先失一球的劣勢下，憑藉著替補上陣的拉林（Cyle Larin）在下半場挺身而出踢進追平球，最終以1：1逼平對手，這不僅是加拿大隊史在世足賽拿下的「第一分」積分，也正式終結了隊史在世足賽的6連敗陰霾。

加拿大過去兩度在世足賽登場不僅1勝難求，連分組賽積分都尚未開胡，不過今年在地主身份加持下也被看好有機會改寫歷史。然而今天開賽後反而是波赫反客為主，第21分鐘，波赫利用角球機會發動攻勢，科拉希納茨（Sead Kolasinac）頭槌擺渡，助攻盧基奇（Jovo Lukic）在門前輕鬆破網，給了地主球迷一記當頭棒喝。

陷入落後的加拿大隨後發動反撲，儘管主力球星戴維斯（Alphonso Davies）此役缺陣，但在臨時隊長尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）的帶領下，地主軍團攻勢漸有起色。關鍵調度在第76分鐘出現，加拿大主帥馬許（Jesse Marsch）換上拉林，他才上場短短121秒，就在禁區內接獲隊友大衛（Promise David）的妙傳，展現精湛的轉身抽射破門，瞬間扳平戰局，點燃全場地主球迷的熱血，最終兩隊也握手言和。

對於替補上陣121秒就進球，創下世足賽近12年來最快紀錄，更幫助加拿大終止6連敗，贏得歷史首積分。拉林感性表示，雖然自己在球隊的角色有所調整，但他隨時都做好上場貢獻的準備，「這對我來說意義非凡。我準備好了來幫助球隊，我覺得進球會水到渠成。加拿大需要我的時候，我總能挺身而出，一直以來都是如此。我渴望參加每一場比賽，我一直在俱樂部努力訓練，爭取每場比賽都能上場，但有時候，有些事情你無法掌控。我們只能保持專注，我們將坐鎮主場，必須全力以赴。」

加拿大主帥馬希賽後直言，球隊在上半場確實踢得不夠強勢，但下半場的變陣與板凳深度改變了戰局，他強調，「換人改變了比賽，我們證明了自己有能力在世足賽殿堂與對手抗衡。這是一個學習的過程，但我們會繼續前進。」

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足

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