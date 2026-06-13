世足賽／賴林替補建功 B組首戰加拿大1比1逼和波赫

2026世界盃小組賽B組首戰今天舉行，地主隊加拿大在前鋒賴林（Cyle Larin）替補上陣後攻入關鍵球，以1比1逼和歐洲勁旅波士尼亞與赫塞哥維納（以下簡稱波赫），避免吞下敗仗。

路透社報導，波赫在第21分鐘率先進球，盧基奇（Jovo Lukic）接獲角球後頭槌破網，攻進他個人在國家隊的首顆進球，世界盃共同主辦國之一的加拿大則處於落後局面。

比賽進行到第53分鐘，加拿大大舉反攻，幾乎扳平比分。拉里亞（Richie Laryea）射門眼看即將入網，卻被波赫的科拉西納奇（Sead Kolasinac）在門前擋下化解危機。

加拿大雖持續發動猛攻，但波赫一一化解，看似即將以一球之差帶走勝利。然而，第76分鐘替補上場的賴林改變戰局。

他登場不到3分鐘立即發揮影響力，在禁區內轉身起腳進球，將比分扳成1比1，也讓現場加拿大球迷陷入瘋狂歡呼。