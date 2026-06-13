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世足賽／AI取代章魚哥成預測利器 西班牙法國阿根廷最被看好

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

今年世界盃足球賽是生成式人工智慧（AI）聊天機器人普及後首屆比賽，球迷和研究人員紛紛試用這類系統來預測冠軍，熱潮堪比2010年世足賽的章魚哥保羅（Paul the Octopus）。

法新社報導，OpenAI的聊天機器人ChatGPT是在2022年11月30日對大眾推出，當時除了矽谷之外很少人關注生成式AI，且那時上屆世界盃比賽正在卡達（Qatar）如火如荼進行。如今從銀行到大學，各類不同機構都在測試生成式AI系統對足球賽的預測能力。

例如美國銀行（Bank of America）的分析師用微軟（Microsoft）的Copilot預測，結果西班牙和法國最被看好。美國科技產品消息網站Tom's Guide用Google（谷歌）的Gemini、ChatGPT及Perplexity預測，全都是西班牙奪冠機率最高，其次是法國。

另個美國新科技情報網站Decrypt則發現，用ChatGPT和Anthropic的Claude等西方開發的聊天機器人預測，得到類似上述結果；但用中國開發的聊天機器人DeepSeek和Qwen，卻都預測冠軍會是阿根廷。

德國慕尼黑大學（LMU，Ludwig Maximilian University Munich）的研究人員進行更科學的分析，他們用各個AI模型對每場比賽進行預測，並將所有準確度數據公布在1個名為「大型語言模型足球場」（LLM Soccer Arena）的網站。

這群研究人員除了測試AI根據其既有知識所做的預測，還測試AI把在網路上搜尋到的相關資訊加入預測的能力，例如球員傷勢、出賽陣容甚至賭盤數據等。

慕尼黑大學管理學研究人員費爾里格爾（Stefan Feuerriegel）透過聲明解釋，現實生活中遇到要做決定的情況，語言模型是否能提供可靠的支援，這個問題至關重要。

他進一步表示：「這也是為何我們需要的基準不只測試過抽象任務，還測試過對於動態資訊、不確定性及日後能（與實際結果）相驗證等情形，AI模型會如何因應。」

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