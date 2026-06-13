煮茶論戰／世足首戰就發3紅牌 後面還會更多

今年世界盃的第一場比賽踢得就非常激烈，墨西哥和南非之戰，一場比賽出現三張紅牌，也是世界盃有史以來最多紅牌的開幕戰；今年參賽隊伍從卅二隊增加至四十八隊，隊伍增加、場數也變多，可以預期本屆紅牌出現得也會比以往更多。

墨西哥帶著必勝的決心，還有在高原出擊的主場優勢，靠著務實穩健的戰術執行，上半場就採取壓迫、搶攻控球權，藉此消耗對手的體力；南非的體力和肌力應該也不錯，但在海拔二二四○公尺的阿茲特克體育場出賽，要維持高度的體力拚九十分鐘，確實比較困難。

南非因為上半場體力消耗太多，下半場要搶攻，在戰況激烈時，必須去做出一些動作，如果是體力足夠的情況下，那些動作還做得到，但因為體力透支，硬要去搶球，就會變成危險動作，造成犯規。

接下來的賽事，紅牌數量一定還會更多，因為今年隊伍數增加，有些實力沒有那麼好的隊伍，如果碰上強隊，當實力無法抗衡，多多少少會出現「我技術、戰術贏不了你，只好用身體跟你強碰」這樣的狀況，讓比賽更激烈。

今年場數增加到一○四場，加上現在有ＶＡＲ輔助判決，有沒有犯規透過影像分析都看得更明確，相信紅牌一定會更多。（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）