世足賽／南韓「病號」踢進致勝球 破小組賽心魔

上屆世足賽重返十六強舞台的「太極虎」南韓，昨天在小組賽首戰與捷克展開激戰，儘管下半場捷克靠著「手榴彈戰術」以及克雷伊奇頭錘先馳得球，但南韓黃仁範與帶病替補上陣的吳賢揆接連建功，最終以二比一驚險逆轉捷克，拿下在世足賽對戰歐洲球隊的三連勝。

南韓過去兩屆小組賽首戰都未能進球，且連三屆未能取勝，不過昨天上半場一哥孫興慜就展現強烈進攻欲望，個人嘗試五次射門，但皆遭捷克門將科瓦化解，僵局在第五十九分鐘由捷克率先打破，靠著邊線發球「手榴彈戰術」與克雷伊奇頭錘破網。

落後的南韓在第六十七分鐘展開反撲，黃仁範接獲妙傳後，冷靜擺脫晃開防守球員挑射破網，將比分扳平，第八十分鐘帶病替補上陣的吳賢揆頂住防守壓力飛身墊射，完成絕地大反撲，助南韓在世足賽場上收下對戰歐洲球隊的三連勝。

賽後攻入致勝球的吳賢揆激動透露，自己其實是抱病上陣，「今天我體溫一度燒到卅八度，賽前甚至懷疑自己能不能上場。能夠參加世足賽已經夠讓人感激了，現在還能夠透過進球幫助球隊取勝，我實在無法形容自己的心情」。

南韓教頭洪明甫也讚譽球員落後時展現永不放棄的精神，讓他們度過了最難踢的第一場比賽。