世足賽／墨西哥9分鐘進球 只能排開幕戰第3快

美加墨世足賽昨天凌晨於墨西哥阿茲特克球場點燃戰火，地主墨西哥以二比○力克南非拔得頭籌，不僅點燃球迷的熱情，更見證了卅五歲老將希門尼斯浴火重生後的淚水宣洩，總教練阿吉雷賽後都動情直呼，這對希門尼斯而言無疑是「完美的一天」。

此役開賽第九分鐘，墨西哥基尼奧內斯就率先為墨西哥攻入本屆世足賽的首顆進球，創下世足賽開幕戰史上第三快的進球紀錄。不過本場比賽兩隊也展開激烈的身體對抗，導致南非席索爾、茲瓦內和墨西哥蒙特斯相繼領到紅牌出場，同樣創下世足賽開幕戰的最多紅牌紀錄。

但整場比賽的焦點在比賽第六十七分鐘，希門尼斯以一記石破天驚的頭錘破網為墨西哥鎖定勝局，進球後他手指向天空、難掩激動地當場痛哭，因為這不僅是他個人世足賽生涯的首顆進球，更是他對命運最頑強的反擊，也將進球獻給亡父。

希門尼斯六年前在英超狼隊正值生涯巔峰時，卻在與兵工廠隊的比賽中與對手驚悚相撞，導致致命的顱骨骨折與腦出血，險些性命不保。歷經長年佩戴防護頭盔與轉隊陣痛，他雖挺過重傷，但在上屆世足賽一球未進、淪為外界質疑焦點，今年三月更遭逢喪父之痛。

墨西哥總教練阿吉雷賽後談到希門尼斯時表示，「他過去一直活在別人的陰影下，但今天他是這支球隊的絕對先發，這一切全憑他自己努力爭取而來。不僅是傷勢，他還面臨了人生的困境，這或許給了他額外的動力，他今天進球了，對他來說，這是最完美的一天」。

此役裁判一口氣發出三張紅牌改寫世足開幕戰歷史，導致南非一度以九人應戰直至吞敗，總教練布魯斯賽後無奈表示，雖然接受判決，但第二張紅牌確實有討論空間，「我們將有兩名球員無法參加下一場比賽，但還有很多人手，必須繼續保持今天這樣的競爭心態」。