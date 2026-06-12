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世足賽／阿根廷「藍白軍團」有印尼鐵粉 連孫子都取名梅西

中央社／ 印尼波里哇利曼達爾12日綜合外電報導
印尼西蘇拉威西省小村莊54歲漁夫穆罕默德是出了名的阿根廷球王梅西死忠粉絲，不但將住家漆成衛冕軍阿根廷「藍白軍團」標誌性色彩，連3歲孫子都取名為梅西。 法新社
印尼西蘇拉威西省小村莊54歲漁夫穆罕默德是出了名的阿根廷球王梅西死忠粉絲，不但將住家漆成衛冕軍阿根廷「藍白軍團」標誌性色彩，連3歲孫子都取名為梅西。 法新社

印尼西蘇拉威西省小村莊54歲漁夫穆罕默德是出了名的阿根廷球王梅西死忠粉絲，不但將住家漆成衛冕軍阿根廷「藍白軍團」標誌性色彩，連3歲孫子都取名為梅西。

法新社報導，數以百計民眾身穿阿根廷隊配色的服裝遊行經過家門時，穆罕默德（Muhammad Yusuf）在自家陽台上高舉仿製的世足金盃，隨著震天價響的音樂搖擺身軀。

出身西蘇拉威西省（West Sulawesi）波里哇利曼達爾縣（Polewali Mandar）的穆罕默德從1980年代起就是阿根廷足球隊的鐵粉，梅西（Lionel Messi）更是他的偶像。他不但把兩層樓木屋漆上「藍白軍團」標誌性色彩，就連院子裡的鵝卵石、圍籬，甚至拖鞋都是這個色調。

穆罕默德向法新社談到心中偶像時說：「我從馬拉度納（Diego Maradona）時代就喜歡阿根廷隊，現在我們有了梅西。」

他位在南美洲遙遠另一端的住家每個角落都掛滿梅西的海報和阿根廷球衣。

穆罕默德住家前院正中央擺放一座仿製的大型世足金盃，吸引鄰近村莊民眾前去參觀。眾人在他家門外高掛阿根廷國旗的旗桿下慶祝國際足總世界盃（FIFAWorld Cup）開踢。

對阿根廷冠軍隊長的愛深植穆罕默德心中，他3歲孫子就取名穆罕默德．梅西（Muhammad Messi）。男孩在2022年世界盃小組賽阿根廷擊敗墨西哥當天出生。

穆罕默德當年履行「只要阿根廷奪冠就走6公里路到鄰村看望剛出生孫子」的承諾，在印尼爆紅。

這很可能是梅西在世界盃最後一舞。穆罕默德計劃觀賞阿根廷隊的每一場比賽。他向法新社表示：「我希望梅西2026年能夠再度成為世界冠軍。」

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