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世足賽／搶搭世界盃熱潮行銷 大陸AI大模型預測冠軍隊伍

中央社／ 台北12日電
2026世界盃足球賽今天開踢，大陸AI大模型趁勢推出押注賽事的行銷活動，還有公司同時調度300個子代理（Sub Agent），公開預測104場世足賽事結果。圖／路透社
2026世界盃足球賽今天開踢，大陸AI大模型趁勢推出押注賽事的行銷活動，還有公司同時調度300個子代理（Sub Agent），公開預測104場世足賽事結果。圖／路透社

2026世界盃足球賽今天開踢，中國AI大模型趁勢推出押注賽事的行銷活動，還有公司同時調度300個子代理（Sub Agent），公開預測104場世足賽事結果。截至目前，中國AI大模型多預測西班牙隊將奪冠。

AI代理躍為預測世足賽事的重要工具，是否準確必然衝擊口碑。

據陸媒極目新聞，世足開幕戰凌晨3時由東道主墨西哥對戰南非，賽前AI大模型一面倒看好墨西哥。其中，阿里巴巴的千問（Qwen）準確預測墨西哥以2比0取勝，而且精準到上半場、下半場各進一球，以及進球的球員名字。同時還指巴西裁判執法嚴，南非球員若動作過大易吃牌，可能早早陷入少打一人的被動；結果南非有兩名球員吃紅牌出場。

據陸媒每日經濟新聞，為趕上世足賽熱潮趁勢行銷，北京月之暗面的AI代理Kimi，8日宣布將同時調度300個子代理，公開預測104場世界盃賽事，並在每輪賽前公開預測、賽後分析。

此外，Kimi還拿出1兆Token（詞元）獎金池，用戶預測的球隊獲勝，就可以參與瓜分Token。截至11日晚上6時，Kimi App顯示，球隊支持率前5名分別為阿根廷、法國、西班牙、巴西、葡萄牙；其中，43.33%的參與用戶選擇阿根廷。

此外，千問也推出「決戰美加墨，與千問一起預測，贏萬元現金」的活動，加入這場AI「秀肌肉」爭奪戰。

報導提到，當網友們熱議「AI預測究竟準不準」、「AI懂不懂球」時，Kimi在文章開頭就坦承「我們的預測很可能是錯的」，並稱希望透過這次嘗試，把分析過程、預測結果和賽後復盤放在同一個透明框架中。

報導引述體育諮詢專家張慶指出，每一屆世足賽都是巨大的流量池，各個企業都希望有機會參與，獲得更多曝光、引流機會。而大模型天然適合做這類資料分析與預測。

他說，大模型競爭激烈，尤其是使用者注意力與使用頻次的競爭，透過世界盃一方面會加持品牌聲量，另一方面也有利於提升大模型的資料使用者積累與活躍度。

據報導，向中國國產大模型提問「誰是2026年世界盃冠軍隊伍」，DeepSeek押寶法國隊奪冠（機率18%至20%）；Kimi看好阿根廷隊（機率18%至20%）；而千問、豆包、元寶、文心一言、智譜清言都預測西班牙隊。

值得注意的是，投票給西班牙隊的AI大模型，其判斷邏輯高度雷同，核心理由之一均為「權威數據模型、機構高度一致看好」。

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