快訊

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

高虹安條款？立院三讀修正選罷法引關注 高虹安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／睽違32年再當東道主 美國隊教頭豪語要拚冠

中央社／ 綜合外電報導
地主美國隊首戰對上球風刁鑽的南美勁旅巴拉圭。 新華社
地主美國隊首戰對上球風刁鑽的南美勁旅巴拉圭。 新華社

美國隊將於12日在世界盃足球賽首戰對上球風刁鑽的南美勁旅巴拉圭。身為本屆世足共同主辦國，美國隊深知絕不能在睽違32年後再次於本土的世足會內賽首戰翻車。

法新社報導，美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）表明，他的期望絕不僅止於在D組出線，直言「如果我們沒能打進決賽、沒能捧起大力神盃，何談成功？」

本屆美國隊由當家球星普里希赫（Christian Pulisic）領軍，陣中不乏天賦異稟的美國新星世代，因此更需在自家主場向球迷證明他們確有世界頂級強權的實力。

普里希赫強調，目前美國隊陣容具備與任何球隊抗衡的實力。他告訴法新社：「我們想成為這屆賽事中不容忽視的強權，我們有3場高強度的分組賽機會，可以向世人展現美國隊的真正實力。」

面對球風強悍且老練的巴拉圭，阿根廷籍的美軍主帥波切蒂諾告誡球員，必須展現與對手同等的心理韌性與對抗性。

普里希赫呼應教頭的說法，強調「我們很清楚這將是一場硬仗，絕不是只靠踢出好看的傳控足球就能贏」。

美國隊本屆世足開幕戰吸引政要關注，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將親臨現場觀戰，總統川普也表態會出席賽事其他場次，但未透露具體行程。

本屆世足D組有美國、巴拉圭、土耳其、澳洲。

2026世足賽

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足運彩／不合理的變盤是對巴拉圭不信任 推薦地主美國首戰不讓分勝

美國12日世足首戰巴拉圭 盧比歐將率代表團觀賽

世足運彩／巴拉圭低位防守有洞！難敵美國普利西奇進球威脅 主推美國不讓分

世足攻略／美國碰「南美滾泥土」防爆冷 加拿大少戴維斯戰波赫怕逼和

相關新聞

世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點

全球最受矚目體壇盛事2026 FIFA世界盃足球賽正式登場，一名球迷介紹「零基礎世足指南」，包括規則、解說慣用語、熱門球隊與看球技巧，幫助不了解足球比賽的觀眾快速了解世界盃相關知識...

世足賽／睽違32年再當東道主 美國隊教頭豪語要拚冠

美國隊將於12日在世界盃足球賽首戰對上球風刁鑽的南美勁旅巴拉圭。身為本屆世足共同主辦國，美國隊深知絕不能在睽違32年後再...

世足賽／這樣叫快滿場？南韓捷克戰驚見大片空位 高票價爭議續燒

2026年世界盃足球賽11日才踢到第二場，就再度出現門票爭議。南韓在瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行的A組賽事中，以2比1逆轉擊敗捷克，但看台上出現數以千計空位，引發外界質疑國際足總（FIFA）的票價政策。

世足賽／ 墨西哥開幕戰破咒2：0贏南非 開幕式夏奇拉開唱超嗨

墨西哥在世足賽開幕戰中以2：0擊敗南非，打破魔咒並順利獲得首場勝利。開幕式上，夏奇拉與伯納男孩演唱官方主題曲「Dai Dai」，吸睛無數。墨西哥的基尼奧內斯及希門尼斯各進一球，南非則有兩名球員被罰紅牌。

世足賽／已有29場比賽門票售罄 但多數仍有空位 這些場次還沒開賣

世界盃足球賽11日正式開幕，國際足總(FIFA)舉辦賽事的11座美國體育場、3座墨西哥體育場和2座加拿大體育場，票價均創歷史新高；國際足總採用動態定價機制，自去2025年秋季門票開售以來，票價已多次調漲。國際足總主席主席英凡提諾(Gianni Infantino)10日辯稱，這些價格符合北美市場行情，但高達五位數的票價，仍引發了廣泛批評。

世足賽／首辦3場開幕式 規模擴大3倍 墨加美三國接力登場

美國、墨西哥、加拿大共同主辦的2026年世界盃(World Cup)開幕盛大規模比往年擴大三倍，創下國際足球總會(FIFA)史上第一次出現三場開幕式的首例。第一場開幕儀式東岸時間6月11日下午於墨西哥市球場(Mexico City Stadium)登場，12日則有兩場開幕式，分別在洛杉磯SoFi體育場(SoFi Stadium)和多倫多球場(BMO Field)舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。