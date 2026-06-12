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世足賽／睽違32年再當東道主 美國隊教頭豪語要拚冠
美國隊將於12日在世界盃足球賽首戰對上球風刁鑽的南美勁旅巴拉圭。身為本屆世足共同主辦國，美國隊深知絕不能在睽違32年後再次於本土的世足會內賽首戰翻車。
法新社報導，美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）表明，他的期望絕不僅止於在D組出線，直言「如果我們沒能打進決賽、沒能捧起大力神盃，何談成功？」
本屆美國隊由當家球星普里希赫（Christian Pulisic）領軍，陣中不乏天賦異稟的美國新星世代，因此更需在自家主場向球迷證明他們確有世界頂級強權的實力。
普里希赫強調，目前美國隊陣容具備與任何球隊抗衡的實力。他告訴法新社：「我們想成為這屆賽事中不容忽視的強權，我們有3場高強度的分組賽機會，可以向世人展現美國隊的真正實力。」
面對球風強悍且老練的巴拉圭，阿根廷籍的美軍主帥波切蒂諾告誡球員，必須展現與對手同等的心理韌性與對抗性。
普里希赫呼應教頭的說法，強調「我們很清楚這將是一場硬仗，絕不是只靠踢出好看的傳控足球就能贏」。
美國隊本屆世足開幕戰吸引政要關注，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將親臨現場觀戰，總統川普也表態會出席賽事其他場次，但未透露具體行程。
本屆世足D組有美國、巴拉圭、土耳其、澳洲。
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