快訊

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

丈夫去醫院就診過馬路遭毒駕男撞死 妻子情緒激動、掩面痛哭

世界盃再響南非國歌 球迷驕傲為「男孩們加油」

中央社／ 約翰尼斯堡12日專電
世足開幕戰南非雖以0：2敗給墨西哥隊，但睽違16年再次踢進世界盃，全國球迷仍非常興奮且驕傲。 美聯社
世足開幕戰南非雖以0：2敗給墨西哥隊，但睽違16年再次踢進世界盃，全國球迷仍非常興奮且驕傲。 美聯社

世足開幕戰南非雖以0：2敗給墨西哥隊，但睽違16年再次踢進世界盃，全國球迷仍非常興奮且驕傲，賽前高昂的情緒充滿大街小巷。

南非時間11日開幕戰當天一早，路上許多穿著南非球衣的路人，綠和黃是大家心照不宣的配色。全國多所中小學數週前便通知家長，記得讓孩子們穿南非隊球衣、或任何黃色或綠色衣物到學校，一起支持南非隊。

下午5時許，街上便響起傳統樂器巫巫茲拉（vuvuzela）的聲音。這是南非足球賽時不可或缺的加油道具，雖然在世界盃中以干擾賽事為由被禁止，但身為南非人，當然要在球賽還沒開始前，就先拿出來吹奏，準備熱身。

和朋友一起為南非隊加油的Kate告訴中央社，比賽是晚上9時開始，他們一群人下午3時許一下班下課就到餐廳集合佔位。他們全都穿著南非隊球衣，興奮地大聲喊「Bafana Bafana！」，相信今天一定能贏。

Bafana Bafana是南非人為足球代表隊取的暱稱，在南非祖魯語（Zulu）中是「男孩們加油！」之意。

雖然南非最後敗北，從美國回南非度假的Caitlin表示，「南非在暌違16年後，能夠再次參加世界盃，我感到非常驕傲。能和全場觀眾一起高聲合唱國歌，為南非隊加油，非常令人感動。氣氛很棒，我很興奮能參與其中。」

擔任大學足球隊長的Kamohelo賽後分析戰術表示，南非隊從一開始便未選對陣型，最後把勝利拱手讓給對方，應該用4-2-3-1的陣型比較好。他希望南非隊能相信自己，踢出自己的風格，用最優秀的球員來執行戰術，而非先猜測墨西哥的做法再來想應對策略。

賽後，有些人難掩失望，有些人討論南非隊應該如何做會更好，但每個人都認同的，是一句南非家喻戶曉的口號「No DNA, just RSA！」（不分種族，我們都是南非隊）。暌違多年，南非人再次在世界盃為自己的國家加油，不論輸贏，都已是令人驕傲的一仗。

2026世足賽

世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／開幕戰地主勝南非 墨西哥教頭：球員克服怯場

世足賽／首戰對決地主墨西哥 南非教頭要球員專注比賽

世足賽／世足開幕戰登場 夏奇拉伯納男孩獻唱嗨翻球迷

世足賽／南非暌違16年登場吞開幕敗 門將坦言還不習慣賽事節奏

相關新聞

世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點

全球最受矚目體壇盛事2026 FIFA世界盃足球賽正式登場，一名球迷介紹「零基礎世足指南」，包括規則、解說慣用語、熱門球隊與看球技巧，幫助不了解足球比賽的觀眾快速了解世界盃相關知識...

世足賽／頂38度高燒踢進致勝球 南韓吳賢揆：賽前都不確定能否出賽

美加墨世界盃足球賽A組小組賽點燃戰火，「太極虎」南韓隊首戰遭遇歐洲勁旅捷克隊，兩隊展開一場驚心動魄的進攻大戰，南韓雖然在下半場先遭對手破網，但隨後靠著黃仁範與帶病上陣的吳賢揆接連建功，最終以2：1逆轉擊敗捷克，順利摘下本屆世足賽開門紅。

世足賽／韓國球員撕爛捷克球衣達成連5屆名場面 網諷：紙做的嗎？

2026年美加墨世界盃賽場首日比賽出現罕見插曲，韓國與捷克之戰進行到第26分鐘時，捷克球員舒爾茨（Pavel Šulc）在一次對抗中，球衣竟遭韓國球員瞬間拉扯撕破。主裁判隨即暫停比賽，讓舒爾茨到場邊更換備用球衣後，才重新回到場上繼續比賽。

世足賽／加拿大主場出征 教頭馬希盼奪隊史首勝：渴望這份責任

加拿大足球國家隊總教練馬希（Jesse Marsch）在共同主辦國開幕戰對陣波士尼亞與赫塞哥維納的前夕表示，帶領球隊在主...

世足賽／首戰前天氣攪局 多倫多世界盃球迷嘉年華喊卡

2026年美加墨世界盃登場之際，多倫多原本要舉辦球迷嘉年華，但由於天公不作美，主辦單位今天在加拿大首場比賽前夕取消活動，...

世足賽／捷克關鍵超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

2026世足賽今天凌晨開幕後，首支出賽的亞洲球隊南韓在首戰就與歐洲勁旅捷克打得難分難解，儘管捷克在下半場靠著「手榴彈戰術」由克雷伊奇（Ladislav Krejci）頭錘先馳得球，但南韓先是由黃仁範進球追平，第80分鐘吳賢揆再度進球，最終以2：1搶下勝利，奪下小組賽首勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。