世界盃再響南非國歌 球迷驕傲為「男孩們加油」

世足開幕戰南非雖以0：2敗給墨西哥隊，但睽違16年再次踢進世界盃，全國球迷仍非常興奮且驕傲，賽前高昂的情緒充滿大街小巷。

南非時間11日開幕戰當天一早，路上許多穿著南非球衣的路人，綠和黃是大家心照不宣的配色。全國多所中小學數週前便通知家長，記得讓孩子們穿南非隊球衣、或任何黃色或綠色衣物到學校，一起支持南非隊。

下午5時許，街上便響起傳統樂器巫巫茲拉（vuvuzela）的聲音。這是南非足球賽時不可或缺的加油道具，雖然在世界盃中以干擾賽事為由被禁止，但身為南非人，當然要在球賽還沒開始前，就先拿出來吹奏，準備熱身。

和朋友一起為南非隊加油的Kate告訴中央社，比賽是晚上9時開始，他們一群人下午3時許一下班下課就到餐廳集合佔位。他們全都穿著南非隊球衣，興奮地大聲喊「Bafana Bafana！」，相信今天一定能贏。

Bafana Bafana是南非人為足球代表隊取的暱稱，在南非祖魯語（Zulu）中是「男孩們加油！」之意。

雖然南非最後敗北，從美國回南非度假的Caitlin表示，「南非在暌違16年後，能夠再次參加世界盃，我感到非常驕傲。能和全場觀眾一起高聲合唱國歌，為南非隊加油，非常令人感動。氣氛很棒，我很興奮能參與其中。」

擔任大學足球隊長的Kamohelo賽後分析戰術表示，南非隊從一開始便未選對陣型，最後把勝利拱手讓給對方，應該用4-2-3-1的陣型比較好。他希望南非隊能相信自己，踢出自己的風格，用最優秀的球員來執行戰術，而非先猜測墨西哥的做法再來想應對策略。

賽後，有些人難掩失望，有些人討論南非隊應該如何做會更好，但每個人都認同的，是一句南非家喻戶曉的口號「No DNA, just RSA！」（不分種族，我們都是南非隊）。暌違多年，南非人再次在世界盃為自己的國家加油，不論輸贏，都已是令人驕傲的一仗。