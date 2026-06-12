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世足賽／韓國球員撕爛捷克球衣達成連5屆名場面 網諷：紙做的嗎？

聯合新聞網／ 綜合外電報導
捷克球員舒爾茨球衣竟遭拉扯撕破，比賽隨即暫停。 路透社
捷克球員舒爾茨球衣竟遭拉扯撕破，比賽隨即暫停。 路透社

2026年美加墨世界盃賽場首日比賽出現罕見插曲，韓國與捷克之戰進行到第26分鐘時，捷克球員舒爾茨（Pavel Šulc）在一次對抗中，球衣竟遭韓國球員瞬間拉扯撕破。主裁判隨即暫停比賽，讓舒爾茨到場邊更換備用球衣後，才重新回到場上繼續比賽。

球衣在世界盃賽場被撕破，近年幾乎已成為另類「傳統項目」。從2010年南非世界盃開始，到本屆美加墨世界盃為止，已經連續5屆世界盃都出現球員球衣被撕裂的畫面。包括名將托雷斯（Fernando Torres）、內馬爾（Neymar）都遇過這種情況。

一般來說，球衣被撕裂多半是比賽強度過高、身體對抗激烈，再加上一些偶然因素造成，並不一定代表惡意犯規。不過，足球賽場也曾出現與球衣品質有關的特殊案例。

2016年歐洲國家盃，法國在小組賽面對瑞士時，瑞士球員球衣竟先後5次被撕破，引發外界對球衣品質的質疑。事後瑞士隊球衣贊助商公開道歉，承認提供給瑞士隊的球衣在品質上確實出現問題。

捷克球員舒爾茨球衣遭撕破，趕緊換上備用球衣。 美聯社
捷克球員舒爾茨球衣遭撕破，趕緊換上備用球衣。 美聯社

相較之下，本屆韓國對捷克之戰的球衣撕裂事件，較接近一般比賽激烈對抗下的突發狀況。舒爾茨在球衣破損後，依照裁判指示離場更換符合規範的備用球衣，隨後回到比賽，並未造成太大爭議。不過網友卻沒有放過調侃諷刺的機會，「一拉就破，這球衣品質堪憂」、「球衣是紙做的嗎」、「一件不行穿兩件加厚」、「感覺沒什麼用力，衣服就爛成這樣了」、「銷量會受影響嗎？」

依照國際足總相關規範，若球員球衣因比賽過程損壞，裁判有權暫停比賽，允許球員暫時離場更換符合規定的球衣。各參賽隊伍通常也會準備足夠備用球衣，以因應這類突發狀況。

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