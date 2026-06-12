世足賽／捷克超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

2026世足賽今天凌晨開幕後，首支出賽的亞洲球隊南韓在首戰就與歐洲勁旅捷克打得難分難解，儘管捷克在下半場靠著「手榴彈戰術」由克雷伊奇（Ladislav Krejci）頭錘先馳得球，但南韓先是由黃仁範進球追平，第80分鐘吳賢揆再度進球，最終以2：1搶下勝利，奪下小組賽首勝。

上屆世足賽闖進到16強的南韓，今年世足賽與地主國墨西哥和暌違多時重返會內賽的捷克和南非同組，在墨西哥率先於開幕戰以2：0擊敗後，南韓也在分組賽首戰則是遭遇暌違20年重返世足賽舞台的捷克，兩隊也展開激烈拉鋸。

上半場南韓一哥孫興慜就多次嘗試攻門，包括第39分鐘在中路持球後一路盤帶過人，並且在禁區外大腳射門，只可惜與球門擦邊而過，上半場他個人就有5次射門嘗試，可惜都未能形成射正。至於捷克上半場則是保守出擊，僅有1次射門機會，兩隊也戰成0：0平手

下半場開踢後，第49分鐘南韓再度發起攻勢，黃仁範在禁區外起腳但力量不足遭到捷克門將科瓦（Matej Kovar）擋下，儘管李在城隨即上前補上一腳，但又被科瓦再度攔阻，錯過了得分良機。第56分鐘孫興慜接獲李在城傳球後一度與科瓦形成一對一局面，不過在起腳射門時卻遭到科瓦攔下，科瓦連續化解失球危機。

捷克克雷伊奇（Ladislav Krejci）頭錘破網先馳得球。 路透通訊社

第59分鐘，捷克邊線發球執行「手榴彈戰術」，直接將球擲向禁區內，克雷伊奇（Ladislav Krejci）頭錘破網，先馳得球。但第67分鐘南韓隨即展開反撲，黃仁範背後擺渡後晃開防守球員與科瓦後起腳射門進球，扳平戰局。

紹切克（Tomas Soucek）頭錘破門，但卻被判越位進球不算。 路透

第77分鐘捷克自由球開往禁區後，紹切克（Tomas Soucek）頭錘破門，但卻被判越位進球不算。死裡逃生的南韓第80分鐘隨即發起猛攻，吳賢揆接獲隊友傳中球後，飛身射門，球在彈到科瓦右手後破網進球，逆轉戰局。第82分鐘捷克再度發起手榴彈戰術，但遭到南韓門將金承奎擋下，最終捷克也未能再越雷池一步，由南韓以2：1搶下小組賽首勝。