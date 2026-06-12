世足賽／加拿大主場出征 教頭馬希盼奪隊史首勝：渴望這份責任

加拿大足球國家隊總教練馬希（Jesse Marsch）在共同主辦國開幕戰對陣波士尼亞與赫塞哥維納的前夕表示，帶領球隊在主場征戰世界盃，是他接下這份教職的主因。

美國籍的馬希在多倫多BMO體育場（BMO Field）告訴記者：「如果你以此為生，這就是你夢寐以求的舞台。」這座球場將承辦本屆世界盃的6場賽事。

馬希表示：「我來到這裡，就是為了帶領他們參加世界盃，而且是在主場。我渴望這份責任。」

他幽默地說道：「我喜歡坐在教練席上，看著球場座無虛席，在壓力排山倒海而來、每個人都覺得你是個笨蛋的時候，那正是我的最愛。」

法新社報導，這位前美國國腳在2023年遭英超里茲聯隊（Leeds United）解職後，曾被視為執教美國國家隊的熱門人選。然而，他最終選擇北上加拿大執教，並有機會為加國爭取隊史首場世足賽勝利。

加拿大曾於1986年與2022年兩度闖入世界盃，但分組賽6戰皆墨。隨著陣中多名球員效力於歐洲頂級聯賽，加拿大今年的表現備受期待。

不過馬希透露，效力於德甲拜仁慕尼黑（BayernMunich）的頭號球星戴維斯（Alphonso Davies），因腿後腱傷勢將缺席對陣波赫的比賽。

加拿大在本土舉行的首場世界盃賽事，將由中場大將尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）擔任隊長領軍出征。