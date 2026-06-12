世足賽／首戰前天氣攪局 多倫多世界盃球迷嘉年華喊卡

2026年美加墨世界盃登場之際，多倫多原本要舉辦球迷嘉年華，但由於天公不作美，主辦單位今天在加拿大首場比賽前夕取消活動，讓許多民眾大失所望。

路透社報導，主辦單位在社群媒體發文表示：「為審慎起見，多倫多FIFA球迷嘉年華（FIFA Fan FestivalToronto）因雷擊風險正在進行疏散。」

這次因天氣導致的活動中斷，是干擾本屆賽事的最新事件，事發時，球迷正透過大螢幕觀賞墨西哥對南非的開幕戰。

運動科學家表示，今年夏天在加拿大、墨西哥與美國舉辦世界盃面臨明顯的天氣相關風險。季節性預報顯示，美國大部分地區將出現高於正常的氣溫，而在世界盃開幕那幾週，從墨西哥灣往北流動的濕氣可能會引發雷暴與惡劣天氣。

嘉年華活動取消後，球迷紛紛到社群媒體表達不滿，質疑多倫多對賽事的準備是否充分。此前，多倫多也因提議不要提供免費門票而遭到批評。

市府後來改變原本計畫，於5月釋出一些免費門票，並在短短幾小時內被索取一空。球迷嘉年華原定包含賽事直播、美食與娛樂活動，預計舉行至7月19日。

多倫多是本屆48隊世界盃的16座主辦城市之一，將承辦6場比賽，首戰為加拿大明天對陣波士尼亞與赫塞哥維納的比賽。