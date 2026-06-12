世足賽／希門尼斯進球浴火重生 墨國教頭：35歲老將的完美一天

今年世足賽主辦國之一的墨西哥，今天凌晨在主場阿茲特克球場迎戰南非，這場萬眾矚目的世足賽揭幕戰，不僅僅是一場2：0的主辦國勝利，更是35歲老將希門尼斯（Raul Jimenez）浴火重生後的淚水宣洩，墨西哥國家隊總教練阿吉雷（Javier Aguirre）賽後動情地表示，這對於希門尼斯而言，無疑是一個「完美的一天」。

走過2020年驚悚的頭骨骨折重傷、熬過長年佩戴防護頭盔的低谷，希門尼斯曾一度在2022年世足賽一球未進，淪為外界質疑的焦點。更艱難的是，今年三月他遭逢喪父之痛，雙重打擊考驗著這名足壇硬漢的意志。然而，這一次在阿茲特克體育場的沸騰吶喊聲中，他用一記穩健的頭錘進球鎖定勝局，也斬獲個人世足賽生涯首顆進球，賽後他難掩激動、當場痛哭。

「我讀過一篇採訪，他說這必須是屬於他的世足賽。」阿吉雷直言，希門尼斯經歷了常人難以想像的個人困境，這反倒成為他挺身而出的最強動力。阿吉雷更讚許這名愛將克服逆境的韌性，「他過去一直活在別人的陰影下，但今天他是這支球隊的絕對先發，而這一切全憑他自己努力爭取而來。他今天不僅踢得好，還進了球，這對他而言再完美不過。」

相較於地主的溫馨劇終，此役主裁判一口氣發出三張紅牌，寫下世足賽開幕戰的歷史紀錄。南非雖因兩張紅牌、終場九人應戰而吞敗，但教頭布魯斯（Hugo Broos）展現風度，雖認為第二張紅牌判得「太軟」，仍呼籲球隊盡快收拾心情，將目光鎖定下一場對捷克的硬仗。