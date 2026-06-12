世足賽／遠藤航因傷遺憾退出國家隊 日本隊長改由板倉滉擔任

日本足球協會今天宣布，隊長遠藤航因為左腳接受韌帶斷裂手術後，恢復不如預期，無緣參加這屆世界盃足球賽，將由效力於德甲的町野修斗遞補。隊長則改由板倉滉擔任。

這屆世足賽由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦。日本與荷蘭、突尼西亞、瑞典被分在F組。日本於首戰預計在台北時間15日凌晨4時，與荷蘭對戰，接著於台北時間21日中午12時與突尼西亞交手，並在台北時間26日上午7時與瑞典對決。

「日本經濟新聞」報導，日本隊總教練森保一在聽取醫療團隊報告後，決定調整名單。

遠藤航表示，「希望大家能留下最好的結果」，已於今天上午離開隊伍。而他的隊友則是在當天的會議得知此事。

而日本隊後衛板倉滉，將代替遠藤航接下隊長一職。板倉滉目前效力荷蘭甲級足球聯賽（簡稱荷甲）隊伍「阿賈克斯」（Ajax）。

而町野修斗目前效力於德國甲級足球聯賽（簡稱德甲）勁旅「門興格拉德巴赫」（BorussiaMoenchengladbach）。

遠藤航今天也在社群平台X宣布這則消息，「當然，無法參加這次世界盃會感到不甘心，但比起這份遺憾，更讓我感到驕傲的是，自卡達世界盃後，我以隊長身分帶領這支球隊，並與大家一同成長，成為把『世界盃冠軍』掛在嘴邊的團隊。」

他接著勉勵，「球隊目前真的非常出色。我相信大家一定能克服任何逆境，帶領我們看見前所未見的風景。」

日本足協技術委員長山本昌邦對此表示，「我認為他本人應該覺得最遺憾。我也覺得很可惜」。關於遠藤航只與板倉滉見面後就離隊，山本說明，「這是他本人的意思，遠藤選手的心情應該出現複雜的變化，因此也全然尊重他」。

遠藤今年2月經過腳部手術過後，在5月31日首度重返實戰比賽，當時與隊友一同與冰島隊展開友誼賽，不過腳部仍感到不適，因此與其他國家隊成員分開調整狀況，並力拚在小組賽首戰前傷癒。

遠藤目前33歲，曾參加2018年俄羅斯世足賽以及2022年卡達世足賽，這次傷退也代表無緣連續3屆參加世界盃。