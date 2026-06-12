快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／遠藤航因傷遺憾退出國家隊 日本隊長改由板倉滉擔任

中央社／ 綜合外電報導
日本隊隊長遠藤航遺憾缺席本屆世足賽。 美聯社
日本隊隊長遠藤航遺憾缺席本屆世足賽。 美聯社

日本足球協會今天宣布，隊長遠藤航因為左腳接受韌帶斷裂手術後，恢復不如預期，無緣參加這屆世界盃足球賽，將由效力於德甲的町野修斗遞補。隊長則改由板倉滉擔任。

這屆世足賽由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦。日本與荷蘭、突尼西亞、瑞典被分在F組。日本於首戰預計在台北時間15日凌晨4時，與荷蘭對戰，接著於台北時間21日中午12時與突尼西亞交手，並在台北時間26日上午7時與瑞典對決。

「日本經濟新聞」報導，日本隊總教練森保一在聽取醫療團隊報告後，決定調整名單。

遠藤航表示，「希望大家能留下最好的結果」，已於今天上午離開隊伍。而他的隊友則是在當天的會議得知此事。

而日本隊後衛板倉滉，將代替遠藤航接下隊長一職。板倉滉目前效力荷蘭甲級足球聯賽（簡稱荷甲）隊伍「阿賈克斯」（Ajax）。

而町野修斗目前效力於德國甲級足球聯賽（簡稱德甲）勁旅「門興格拉德巴赫」（BorussiaMoenchengladbach）。

遠藤航今天也在社群平台X宣布這則消息，「當然，無法參加這次世界盃會感到不甘心，但比起這份遺憾，更讓我感到驕傲的是，自卡達世界盃後，我以隊長身分帶領這支球隊，並與大家一同成長，成為把『世界盃冠軍』掛在嘴邊的團隊。」

他接著勉勵，「球隊目前真的非常出色。我相信大家一定能克服任何逆境，帶領我們看見前所未見的風景。」

日本足協技術委員長山本昌邦對此表示，「我認為他本人應該覺得最遺憾。我也覺得很可惜」。關於遠藤航只與板倉滉見面後就離隊，山本說明，「這是他本人的意思，遠藤選手的心情應該出現複雜的變化，因此也全然尊重他」。

遠藤今年2月經過腳部手術過後，在5月31日首度重返實戰比賽，當時與隊友一同與冰島隊展開友誼賽，不過腳部仍感到不適，因此與其他國家隊成員分開調整狀況，並力拚在小組賽首戰前傷癒。

遠藤目前33歲，曾參加2018年俄羅斯世足賽以及2022年卡達世足賽，這次傷退也代表無緣連續3屆參加世界盃。

2026世足賽

2026美加墨世足 世足彩蛋

延伸閱讀

世足賽／日本隊抵美備戰 遠藤航拚首戰前傷癒

世足賽／備戰世界盃遇波折 日本隊兩度變更練習場地

世足賽／日本隊世界盃拚隊史首闖8強 F組首戰荷蘭

世足賽／世界盃將登場 大阪服部天神宮舉行必勝祈願祭

相關新聞

世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點

全球最受矚目體壇盛事2026 FIFA世界盃足球賽正式登場，一名球迷介紹「零基礎世足指南」，包括規則、解說慣用語、熱門球隊與看球技巧，幫助不了解足球比賽的觀眾快速了解世界盃相關知識...

世足賽／加拿大主場出征 教頭馬希盼奪隊史首勝：渴望這份責任

加拿大足球國家隊總教練馬希（Jesse Marsch）在共同主辦國開幕戰對陣波士尼亞與赫塞哥維納的前夕表示，帶領球隊在主...

世足賽／首戰前天氣攪局 多倫多世界盃球迷嘉年華喊卡

2026年美加墨世界盃登場之際，多倫多原本要舉辦球迷嘉年華，但由於天公不作美，主辦單位今天在加拿大首場比賽前夕取消活動，...

世足賽／捷克關鍵超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

2026世足賽今天凌晨開幕後，首支出賽的亞洲球隊南韓在首戰就與歐洲勁旅捷克打得難分難解，儘管捷克在下半場靠著「手榴彈戰術」由克雷伊奇（Ladislav Krejci）頭錘先馳得球，但南韓先是由黃仁範進球追平，第80分鐘吳賢揆再度進球，最終以2：1搶下勝利，奪下小組賽首勝。

世足賽／遠藤航因傷遺憾退出國家隊 日本隊長改由板倉滉擔任

日本足球協會今天宣布，隊長遠藤航因為左腳接受韌帶斷裂手術後，恢復不如預期，無緣參加這屆世界盃足球賽，將由效力於德甲的町野...

世足賽／開幕戰地主勝南非 墨西哥教頭：球員克服怯場

墨西哥隊總教練阿吉雷（Javier Aguirre）今天透露麾下子弟兵克服開賽前的緊張情緒，最終以2比0擊敗南非，在世界...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。