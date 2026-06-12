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世足賽／開幕戰地主勝南非 墨西哥教頭：球員克服怯場

中央社／ 墨西哥市11日綜合外電報導
墨西哥以2比0擊敗南非，在世界盃開幕戰旗開得勝，教頭讚球員克服緊張情緒。 美國聯合通訊社
墨西哥以2比0擊敗南非，在世界盃開幕戰旗開得勝，教頭讚球員克服緊張情緒。 美國聯合通訊社

墨西哥隊總教練阿吉雷（Javier Aguirre）今天透露麾下子弟兵克服開賽前的緊張情緒，最終以2比0擊敗南非，在世界盃開幕戰旗開得勝。

法新社報導，墨西哥先前7次出戰世足開幕戰從未取勝，戰績5敗2和。

然而阿吉雷帶領的球隊今天在阿茲特克體育場（Estadio Azteca）面對南非隊始終掌控戰局，成功在A組拿下積分3分，朝晉級淘汰賽階段邁進。不過阿吉雷透露他的子弟兵不得不克服戰前緊張情緒。

阿吉雷說：「世界盃剛開踢，腳當然會抖。我們過去25場比賽從沒有人抽筋，但今天卻有3名球員抽筋。」

「我們看到這座體育場時都在驚嘆，而他們有點怯場。但我們沒有陷入苦戰。我們本可進4球，結果會完全不同。」

比賽最後幾分鐘，部分性急的主場球迷對墨西哥隊發出噓聲。墨西哥是本屆世足東道主之一。

阿吉雷表示自己沒聽到噓聲，但球迷有權發洩。他說：「我沒聽到噓聲，但這本來就可能踢成4比0，2比0的確不算多。不過我們拿下3分，這很棒。」

他還說：「如果有人噓，那就是墨西哥球員的責任，必須確保不再發生。但這沒有影響到我們。」

墨西哥接下來將迎戰南韓與捷克，阿吉雷表示他們並不執著於拿下A組第一，只想一步一步前進，現在先專注準備迎戰南韓。

墨西哥和南非今天在開幕戰合吞3張紅牌。

南非總教練布魯斯（Hugo Broos）對西索爾（Sphephelo Sithole）在下半場吃紅牌被罰下場並無怨言，但對替補球員梓瓦內（Themba Zwane）在比賽尾聲吃紅牌有意見。

他說：「第一張紅牌，我覺得沒什麼好說的，但第2張紅牌，我認為是墨西哥球員阻擋了我方球員，裁判卻做出不同的判決。因此很遺憾我們最後只能以9人應戰。」

「我認為我們球隊踢出一場不錯的比賽，有些時刻墨西哥甚至感到絕望，他們不知道如何找空檔。不過我們必須努力在下一場比賽控球時表現得更好。」

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