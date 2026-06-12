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世足賽／「這是黃仁勳要的世界？」開幕AI直播吸142萬人觀看！「大象闖球場」都有人信

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年世界盃足球賽於台灣時間12日正式揭幕，YouTube卻出現一場AI直播，吸引超過142萬人次觀看。 新華通訊社。
2026年世界盃足球賽於台灣時間12日正式揭幕，YouTube卻出現一場AI直播，吸引超過142萬人次觀看。 新華通訊社。

2026年世界盃足球賽於台灣時間12日正式揭幕，不少球迷熬夜守候開幕儀式與賽事直播。不過近日YouTube卻出現一場標題為「2026 FIFA WORLD CUP OPENING CEREMONY（2026世足賽開幕典禮）」的直播，內容全由AI生成，不僅畫面逼真、主持人口型與配音高度同步，甚至吸引超過142萬人次觀看，引發熱議。

該直播由YouTube頻道「Focus Lab」於11日開播，雖打著世足賽開幕儀式名號，實際上卻是由AI製作的虛構內容。整場直播長達12小時，實際影片內容僅約1個多小時，透過不斷重播方式持續吸引觀眾停留觀看。

令人哭笑不得的是，影片中不僅出現大量不合理畫面，甚至還有「大象走進足球場」的離譜橋段，但仍有大批網友誤以為是真實直播。

消息曝光後，立刻在PTT引發熱烈討論。有網友傻眼表示：「剛剛還有大象走過足球場，到底是誰想到的？」、「全世界有二十幾萬人在看欸！」、「黃仁勳，這就是你要的世界嗎？」更有人笑問：「Google跟FIFA會不會覺得這到底什麼東西？」

不過也早有網友發現破綻，紛紛在社群平台上提醒其他觀眾。有網友指出：「這直播是AI做出來的，墨西哥現在大白天欸！」、「再說一次！墨西哥開幕式是正中午啦，大家不要被YouTube上什麼『真AI、假直播』的影片騙到，而且畫面的國旗是阿根廷，這次比賽都在美加墨，不會有以阿根廷為背景的開幕畫面。」

然而即便不少網友陸續提出質疑，這場AI直播仍持續吸引大量觀眾湧入觀看，甚至一度突破21萬人同時在線，最終累積超過142萬次觀看，也讓不少人驚嘆AI生成內容如今已足以混淆許多觀眾判斷。

不過就在話題持續延燒之際，有網友發現該直播頻道疑似已遭YouTube停權，相關直播也已無法正常觀看。

隨著AI生成技術越來越成熟，無論是人物表情、口型同步，甚至大型活動場景都能逼真模擬，而這場意外爆紅的「AI世足開幕典禮」，也成為本屆世界盃開幕前最荒謬卻又最熱門的網路話題之一。

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