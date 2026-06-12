世足賽／38天內等於有78場超級盃 美國維安嚴防無人機孤狼攻擊

AI摘要 文章摘要整理： 美國舉辦世界盃前強化維安，除反無人機與群眾管制外，也嚴防軟目標區的孤狼式攻擊，並由聯邦與地方警力共同承擔安全任務。

根據美國政府高層官員說法，美國舉辦的世界盃足球賽維安已「盡可能」滴水不漏，從群眾管制到每場比賽的反無人機措施皆是，但仍擔心孤狼式攻擊威脅。

法新社報導，歷來規模最大的世足今天揭開序幕，美國、墨西哥和加拿大共同主辦這項體育盛事。美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）向球迷保證，美國11個主辦城市的比賽將會「非常安全」。

穆林今天在為期近6週的世足揭幕前數小時於「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目中表示：「我們覺得我們已經做到盡可能安全，但我們無法控制（單獨犯案的）孤狼。」

他說：「我們非常擔心的是所謂『軟目標區』（soft area）的問題，也就是進入安全管制圈之前的區域。」

穆林還說，地方和州級執法人員將在這些區域「靈活調度」以確保群眾安全，並指出「比賽將會非常安全」。

本屆世足將有48支球隊參賽，規模創紀錄，104場比賽中有78場在美國舉行，其中在美國的第1場是明天在洛杉磯舉行的美國與巴拉圭之戰。

鑒於美國人多半較熟悉自家版本的美式足球，穆林拿美國的運動盛事做對比，凸顯世界盃的規模與吸引力。

他表示：「38天內等於有78場超級盃（SuperBowl）。我們的觀眾規模會比超級盃更大。收看超級盃的觀眾有2.5億人，而收看國際足球總會（FIFA）世界盃比賽的人數將達到14億。」

紐約市前市長朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）之子安德魯（Andrew Giuliani）是白宮世界盃工作小組負責人，他表示，安全措施包括所有美國舉行的比賽都設有反無人機防護。

隨著無人機對運動賽事威脅日增，聯邦政府撥款5億美元，用途包括培訓地方和州級警方在世足期間因應未授權的無人機活動。

安德魯表示：「目前沒有可信的威脅，因此我們會持續監控。我可以告訴各位，我每天大多待在『敏感情報隔離設施』（SCIF）。」

他說：「情報圈現在是3倍投入在監控這屆世界盃，我們會持續監控直到7月19日冠軍戰踢進最後一球為止。」

大部分維安重擔將落在地方警察局身上，他們面臨的挑戰包括確保大批興奮的外國訪客維持秩序。

費城警察局告訴法新社，他們的員警將配備具有即時翻譯功能的隨身攝影機，協助與非英語使用者溝通。

這座被譽為美國民主誕生地的城市將主辦6場比賽，包括7月4日的一場16強賽，當天適逢美國「獨立宣言」簽署250週年紀念日慶祝活動。

警察同業會（Fraternal Order of Police）第5分會會長波普拉（Roosevelt Poplar）告訴美國體育媒體ESPN，費城警察將在「全員待命」期間實施強制加班。

他說：「我們希望確保我們的員警在心理上做好準備，應對這39天的漫長工作。」