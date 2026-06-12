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世足賽／民主剛果教練盼世足亮眼表現 撫慰伊波拉疫區國人

中央社／ 綜合外電報導
民主剛果總教練德薩布雷期盼球隊能有「亮眼表現」。 路透社
民主剛果總教練德薩布雷期盼球隊能有「亮眼表現」。 路透社

剛果民主共和國足球國家隊獲准入境美國後，總教練德薩布雷（Sebastien Desabre）今天表示，期盼球隊能在世界盃有「亮眼表現」，為飽受伊波拉（Ebola）疫情之苦的國人帶來慰藉。

法新社報導，德薩布雷指出，這支來自伊波拉疫區的隊伍今天獲准進入美國領土，他希望球隊的表現能為處於困境中的同胞帶來些許喜悅。

受防疫政策影響，美國當局先前堅持剛果民主共和國代表隊在入境前必須完成21天的檢疫隔離。全隊在結束隔離後，已從巴黎搭機抵達美國。

德薩布雷表示：「我們已經適應了這種情況。由於必須頻繁調整，我們得保持專注。」

他補充道：「這正是我們所做的，球員訓練狀況良好，並踢了兩場艱苦的友誼賽。現在我們來到這裡，對球隊而言又是邁向另一個階段。」

這是剛果民主共和國自1974年以來，首度取得世界盃參賽資格。由於國內上個月爆發伊波拉疫情，球隊取消了原定在國內舉行的賽前集訓，改將訓練基地設在比利時。

在世界盃期間，剛果民主共和國將以休士頓（Houston）為基地，預計於6月17日在K組首場分組賽對陣葡萄牙。

隨後，球隊將轉往墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara），於23日對決哥倫比亞，最後在28日前往亞特蘭大（Atlanta）與烏茲別克交手。

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